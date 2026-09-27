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Associação de bets rompe acordo de combate à manipulação de resultados após medida de Lula

ANJL afirma que encerramento do mercado regulado de apostas compromete iniciativas de prevenção de irregularidades no esporte

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Apostas esportivas
Associação de bets rompe acordo de combate à manipulação de resultados após medida de Lula Joédson Alves/Agência Brasil

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) comunicou à Sportradar, empresa especializada no monitoramento de manipulação de resultados esportivos, o rompimento do acordo de cooperação voltado à prevenção de irregularidades no mercado brasileiro de apostas. A decisão ocorre após a edição da medida provisória 1.394, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê a extinção do mercado regulado de apostas de cota fixa.

O acordo previa a manutenção de duas plataformas educacionais destinadas a agentes do esporte e autoridades, com conteúdos sobre riscos das apostas, identificação de irregularidades, regras e canais de denúncia.

Segundo o presidente da ANJL, o encerramento da parceria é uma das consequências da medida do governo federal e pode prejudicar atletas, apostadores e o esporte brasileiro. A associação também alerta para o risco de migração de usuários para plataformas ilegais, onde estariam mais expostos à manipulação de resultados.

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