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Macroeconomia

BC reduz taxa de juros para 14% ao ano, menor patamar desde março de 2025

Comitê de Política Monetária entendeu que os indicadores brasileiros somados às incertezas em razão do conflito no Oriente Médio 'sugerem uma moderação gradual da atividade econômica' ao justificar o corte de 0,25 p.p.
Júlia Mano

Júlia Mano

Prédio do Banco Central
Banco Central mantém a tendência de corte Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu nesta quarta-feira (5) reduzir a taxa básica de juros para 14% ao ano. Esse é o quarto corte consecutivo de 0,25 ponto percentual. Com a queda, a Selic chega ao menor patamar desde março de 2025, quando estava em 13,25%.

Em comunicado, o comitê afirmou que a incerteza oriunda do conflito armado no Oriente Médio, somada aos indicadores brasileiros, “sugere uma moderação gradual da atividade econômica”.

O Copom disse que a decisão em baixar a taxa básica de juros para 14% é “compatível com a estratégia” de levar a inflação ao redor da meta. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para levar a inflação para a meta de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, em 12 de junho, que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), está anualizado em 4,64%.

“Essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, acrescentou o comitê.

O comitê também indicou que o atual cenário “demanda serenidade e cautela na condução da política monetária”. Assim, para a próxima reunião de 15 a 16 de setembro, o Copom deixou em aberto a continuidade dos cortes.

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