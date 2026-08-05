Invasão de sites WordPress cresce e falhas viram isca para phishing

O número de vulnerabilidades em sites WordPress disparou. Os levantamentos mais recentes de segurança da informação revelam que o ecossistema da plataforma ultrapassou a assustadora marca de 11.300 novas falhas catalogadas em um único ano, o que representa um aumento superior a 40% em relação aos relatórios anteriores. Especialistas apontam que a geração massiva de código por Inteligência Artificial ajudou a criar plugins com falhas ocultas. Esse cenário facilita a invasão de sites e abre caminho para golpes virtuais. A falta de manutenção e de avaliações técnicas transforma domínios corporativos em armas contra os próprios clientes.

O perigo das extensões e rastros expostos

A estrutura base do WordPress é segura, mas o perigo se concentra em como o site é configurado e mantido. Segundo pesquisadores, mais de 95% das brechas estão em temas e plugins desenvolvidos por terceiros.

Os criminosos usam robôs para varrer a internet de forma massiva em busca de rastros técnicos, como um tema desatualizado ou arquivos que revelam a versão do sistema. A Inteligência Artificial transformou a velocidade das ameaças: um levantamento da CrowdStrike aponta um aumento de 89% em ataques apoiados por IA e revela que o tempo de comprometimento mais rápido já registrado atingiu 27 segundos. O estudo também destaca um salto de 42% na exploração de vulnerabilidades antes mesmo de serem divulgadas publicamente (dia zero). Uma vez que o bot identifica uma brecha, a invasão é quase imediata.

O risco invisível: perda de domínio e phishing

O risco principal de uma vulnerabilidade não é ver o site sair do ar, mas sim a perda de controle do domínio para o phishing. Os invasores preferem manter a estrutura funcionando em silêncio. Com o uso da Inteligência Artificial, eles geram textos sem erros gramaticais e clonam o visual das empresas com perfeição, hospedando essas fraudes no endereço original da marca.

Como grande parte do mercado não separa o site institucional do banco de dados de clientes, uma exploração gera consequências profundas:

Dano reputacional: Pânico no mercado sobre “vazamento de dados de clientes”.

Pânico no mercado sobre “vazamento de dados de clientes”. Custos imediatos: Gastos com a contenção de crise via Relações Públicas e o passivo jurídico ligado à LGPD.

Gastos com a contenção de crise via Relações Públicas e o passivo jurídico ligado à LGPD. Quebra de confiança: A difícil tarefa de provar aos clientes que a retaguarda e o ERP não foram comprometidos junto com o site.

Esse tipo de tática é cruel porque o visitante confia na marca. A falta de segmentação técnica transforma um problema na página inicial em uma crise estrutural irreversível para o negócio.

A resposta da defesa contra ataques automatizados

Manter a plataforma atualizada ajuda, mas não barra todas as ameaças. A Inteligência Artificial atua nos dois lados do campo de batalha, se ela potencializa e acelera as invasões, ela também se tornou o motor vital para a proteção das empresas.

A prevenção eficaz depende de análises minuciosas. Em um artigo recente, especialistas da Cocco Enterprises, empresa americana de segurança, alertam que uma auditoria atua de forma cirúrgica para caçar códigos maliciosos ocultos, erros de configuração e extensões de risco que a manutenção básica não enxerga. A recomendação do setor é realizar revisões periódicas na estrutura do código. A única forma de combater ameaças inteligentes e velozes é adotar uma barreira de defesa técnica ainda mais rápida.