Petrobras confirma descoberta de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá

A Petrobras confirmou a descoberta de petróleo na Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A informação foi dada pela presidente da estatal, Magda Chambriard, na tarde desta segunda-feira (17) durante coletiva em Oiapoque, no Amapá, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Essa descoberta confirma nossos estudos. Esse poço vai acabar nos próximos 15 ou 20 dias, mas logo a seguir nós temos que delimitar esa descoberta, ou seja, saber quanto de petróleo tem de fato nesta área. Nós vamos saber isso continuando essa exploração e nós temos previstos mais três poços para perfurar nesse bloco. Estamos agaurdando a licença ambiental”, informou Magda.

A presidente da Petrobras afirmou ainda que a empresa está otimista quanto à exploração e que vão continuar com os trabalhos na área. “Tudo indica que vai ser bom. Nós estamos extremamente otimistas e foi isso que nós viemos dizer para vocês: tem petróleo, tem descoberta. A gente ainda não sabe quanto, mas vamos continuar investindo e explorando e o futuro vai dizer quanto o Amapá pode nos oferecer”, completou.

Segundo informado pela empresa na sexta-feira (14), eles já haviam idenditificado a presença de hidrocarbonetos na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Segundo a estatal, o poço Morpho (1-BRSA-1405-APS) está localizado a cerca de 175 km da costa do estado do Amapá, em lâmina d’água de 2.886 metros. Em nota, a empresa explicou que o intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos e indicativos em rocha, e que as operações de perfuração permanecem em curso, visando a “continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas”

A decoberta foi comemorada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerando o ocorrido como “histórico para o Amapá e para o Brasil”.

No último sábado (15), o governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), afirmou que a descoberta de evidências de óleo ou gás natural no primeiro bloco prospectado pela Petrobras na Margem Equatorial é “a notícia do século” em relação à possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos na Região Norte do Brasil.

Lucro da Petrobras

A Petrobras é a operadora do bloco FZA-M-59 e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.

No último dia 6 de agosto, a Petrobras informou que fechou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ R$ 52,4 bilhões, 96,8% a mais ante um ano, e 60,6% maior do que o registrado no trimestre imediatamente anterior.

A receita de vendas no período subiu 42,3%, para R$ 169,5 bilhões, frente ao segundo trimestre de 2025, e 37,1% em relação ao primeiro trimestre de 2026. O resultado dessa linha do balanço ficou cerca de 0,84% abaixo do recorde da companhia registrado no segundo trimestre de 2022 (R$ R$ 170, 9 bilhões).