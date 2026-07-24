PoderData: 52% dizem ser melhor Brasil ter mais relações comerciais com China

Pesquisa mostrou também que 35% têm preferência por trocas comerciais com os Estados Unidos

Com exceção do Centro-Oeste, todas as regiões brasileiras dão preferência à relação comercial entre a China e o Brasil

Pesquisa do PoderData divulgada nesta sexta-feira (24) mostrou que 52% avaliam ser melhor o Brasil ter mais relações comerciais com a China. Dos entrevistados, 35% dizem preferir que o país mantenha maior troca com os Estados Unidos.

Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados do Sudeste dão preferência ao mercado chinês, enquanto 35% optam pelo norte-americano.

Do Centro-Oeste, 46% dizem ser melhor privilegiar a relação com os Estados Unidos. Outros 45% responderam considerar mais vantajosas as trocas comerciais com a China.

No Nordeste, 60% disseram ser melhor dar prioridade ao mercado chinês. Para 28%, a preferência é pelo norte-americano.

Dos entrevistados do Sul, 47% responderam ser melhor privilegiar a relação com a China, e 40% optaram pelas trocas com os Estados Unidos. No Norte, 46% preferem o mercado chinês, enquanto 42%, o norte-americano.

De 18 a 20 de julho, o PoderData entrevistou 2.500 pessoas por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%.