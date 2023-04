10 dicas incríveis para fazer sua make

Visagista ensina truques para você arrasar na produção da maquiagem

Saiba como combinar cores e estilos de maquiagem com a sua personalidade Imagem: Subbotina Anna | Shutterstock

Nem todo mundo tem habilidade para fazer aquela maquiagem arrasadora, o que pode se tornar um desafio quando se deseja sair e fugir do estilo tradicional. No entanto, alguns truques podem ser essenciais na hora de montar a make. Por isso, Patrícia Carvalho, visagista e personal hair stylist, separou 10 dicas para você arrasar na maquiagem e valorizar o que há de melhor em você. Confira!

1. Abra o olhar

Traços largos em volta dos olhos abrem o olhar. Além disso, combinam com sombras fortes e com roupas neutras.

2. Valorize o côncavo

Valorizar o côncavo dos olhos com tons médios e iluminar próximo aos cílios ajuda a obter um ar de romantismo.

3. Invista no esfumado

O canto do olho esfumado com sombra marrom ou cinza fumê dá a sensação de glamour e sofisticação.

4. Aprenda a levantar o olhar

A mescla de tons médios no côncavo, a sombra clara na parte interna dos olhos e iluminador próximo às sobrancelhas levantam o olhar.

5. Seja ousada

As sombras coloridas, se mescladas com delineador preto, trazem um ligeiro toque de ousadia para um look pretinho básico.

Os delineados trazem um ar de sensualidade para a maquiagem (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

6. Use e abuse do delineado

Os delineadores chanfrados, em diagonal, trazem um ar de sensualidade, se usados com tons neutros e com um toque de colorido.

7. Foco em tons terrosos

Marrons nunca estão errados, principalmente os terrosos e quando usados com a técnica tom sobre tom. A dica para aplicação é: canto externo escuro, meio médio e canto interno claro.

8. Deixe os lábios em evidência

Olhos com tons de sombras rosadas, claras, creme ou areia pedem um contorno mais expressivo e, de preferência, com tom marcante nos lábios.

9. Invista no brilho

O brilho na maquiagem cabe em qualquer look, desde que usado em doses suaves e, claro, conforme o estilo de cada pessoa.

10. Mais vitalidade

O blush pode harmonizar com o batom. Além de realçar as cores das maçãs do rosto, ele deixa a pele com aspecto mais saudável.