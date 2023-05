10 dicas para escolher a cama ideal para o seu cachorro

Proporcione ao seu cão um lugar confortável para descansar, relaxar e recarregar as energias

Ter uma caminha faz com que o pet se sinta protegido e relaxado Imagem: evrymmnt | Shutterstock

A cama é um item essencial para o conforto e o bem-estar do cachorro. Assim como os humanos, os cães também precisam de um lugar macio e aconchegante para descansar e dormir. Além disso, a importância da cama vai além do conforto físico, pois ela também proporciona um espaço seguro e próprio para o animal, em que ele pode se sentir protegido e relaxado.

A seguir, confira 10 dicas para escolher a cama ideal para o seu pet!

1. Tamanho adequado

Certifique-se de optar por uma cama que seja grande o suficiente para que o cachorro possa deitar-se confortavelmente e esticar as pernas. Leve em consideração o tamanho e a raça do animal ao escolher o tamanho.

2. Material de qualidade

Opte por camas feitas de materiais duráveis e de qualidade, que possam resistir ao uso diário e às atividades do animal. Tecidos resistentes, enchimentos de qualidade e costuras reforçadas são características importantes a serem consideradas.

3. Suporte adequado

Alguns cães podem se beneficiar de camas com suporte extra, especialmente os mais velhos ou aqueles com problemas articulares. Opções ortopédicas podem oferecer o suporte necessário para aliviar a pressão nas articulações e promover um descanso mais confortável.

4. Facilidade de limpeza

Escolha uma cama que seja fácil de limpar. Aquelas com capas removíveis e laváveis são ideais, pois permitem que você as lave regularmente e mantenha um ambiente limpo e higiênico para o seu cão.

5. Isolamento térmico

Considere o isolamento térmico da cama, especialmente se você mora em uma região com variações climáticas. Almofadas que mantêm o calor no inverno e a refrescância no verão são ótimas opções para garantir o conforto do animal em todas as estações.

Escolha uma cama que se adeque ao comportamento do seu pet (Imagem: Ches86 | Shutterstock)

6. Preferências do seu cão

Observe as preferências do seu cachorro. Alguns cães gostam de se enrolar, enquanto outros preferem se espalhar. Escolha um estilo de cama que se adeque ao comportamento de dormir do animal.

7. Segurança

Verifique se a cama possui partes soltas ou componentes que possam ser engolidos pelo seu cão. É importante garantir a segurança do animal de estimação.

8. Localização da cama

Considere o local em que a cama será colocada. Se seu cachorro gosta de ficar ao ar livre ou em áreas externas, uma cama resistente à água e fácil de transportar pode ser uma opção adequada.

9. Alergias e sensibilidades

Se o seu pet tem alergias ou sensibilidades a certos materiais, escolha uma cama hipoalergênica e livre de substâncias irritantes.

10. Orçamento

Considere o seu orçamento ao escolher uma cama, mas lembre-se de que apostar em uma opção de qualidade é um investimento no conforto e bem-estar do seu animal.