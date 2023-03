10 motivos pelo qual o vira-lata caramelo é tão amado no Brasil

Entenda como as características únicas desse cachorro o torna tão querido pelos brasileiros

Cachorro vira-lata é carinhoso e alegre com os tutores Imagem: Divina Epiphania | Shutterstock

O vira-lata caramelo é um cachorro sem raça definida (SRD) e com pelagem predominantemente marrom ou dourada. No Brasil, infelizmente ele é encontrado com frequência abandonado nas ruas e em abrigos de animais. No entanto, assim como outros cães, pode oferecer muito carinho e alegria aos tutores. A seguir, confira 10 motivos que tornam esse pet tão querido!

1. Representatividade

O vira-lata caramelo é considerado um símbolo da diversidade cultural e étnica do Brasil, pois reflete a mistura de raças de cães presentes no país.

2. Adaptabilidade

São cães extremamente adaptáveis, capazes de se ajustar facilmente a diferentes tipos de ambientes e situações.

3. Lealdade

São conhecidos por sua lealdade e por seu amor aos tutores. Muitas vezes, são verdadeiros membros da família.

4. Inteligência

Os vira-latas caramelo são muito inteligentes e astutos, o que os torna fáceis de treinar e ensinar comandos.

Cachorro vira-lata costuma conquistar as pessoas com seu jeito brincalhão (Imagem: Higor Miranda | Shutterstock)

5. Carisma

Trata-se de um cachorro muito carismático e divertido. Muitas vezes, conquista a simpatia das pessoas por seu jeito brincalhão e animado.

6. Personalidade única

Devido à diversidade genética, cada vira-lata caramelo tem uma personalidade única e diferente, o que o torna ainda mais interessante e especial.

7. Saudável

Também resultado da diversidade, ele é menos suscetível a doenças genéticas comuns em raças puras.

8. Facilidade de adoção

Devido à grande quantidade de cães vira-latas caramelo nas ruas e em abrigos, é relativamente fácil adotar um como animal de estimação.

9. Animal enérgico

Ele tende a ser muito ativo e enérgico, podendo se adaptar bem a diferentes ambientes e situações.

10. Solidariedade

A adoção de um vira-lata caramelo pode ser vista como um ato de solidariedade e responsabilidade social, contribuindo para diminuir a quantidade de animais abandonados e desamparados nas ruas.