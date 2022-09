12 mitos e verdades sobre atitudes para emagrecer

Nutricionista esclarece hábitos que ajudam e prejudicam a busca pela redução de peso

Alguns hábitos podem prejudicar o emagrecimento Imagem: Shutterstock

Emagrecimento é um assunto que costuma gerar muitos questionamentos. Inclusive, com o objetivo de perder peso, algumas pessoas adotam certos hábitos por conta própria, mas que não são realmente efetivos ou saudáveis. A seguir, a nutricionista Sandra da Silva Maria esclarece algumas perguntas.

1. Podemos comer frutas à vontade?

2. Quem quer emagrecer deve consumir menos sal?

Verdade. A redução de sódio ajuda no funcionamento do sistema linfático e na eliminação de toxinas. Reduzir o sal evita a retenção de líquidos.

3. Para perder peso é preciso cortar os doces?

Verdade. O doce é um alimento pobre em nutrientes. Para pessoas que estão querendo reduzir o peso corpóreo, o mais indicado é não ingerir doce.

4. Tomar água morna em jejum emagrece?

Verdade. Segundo a medicina chinesa, sim! De acordo com a teoria, quando o estômago está quente digere melhor os alimentos, diminui o apetite e ajuda no funcionamento do intestino.

5. Comer carboidrato à noite engorda?

Mito. Devemos selecionar melhor o carboidrato, optando por aquele com baixo índice glicêmico, pois assim reduz a resistência insulínica e auxilia no emagrecimento.

6. Quem perde peso rápido, recupera o peso perdido mais rápido também?

Verdade. Se a perda de peso for muito rápida, consequentemente há uma perda de massa muscular e, quanto maior for a perda de massa muscular, menor fica a taxa de metabolismo e mais rápido o ganho de peso.

O abacaxi auxilia na digestão das proteínas (Imagem: Shutterstock)

7. Abacaxi queima gordura?

Mito. O abacaxi possui bromelina (alimento digestivo), que auxilia na digestão das proteínas.

8. Dormir após comer faz engordar?

Mito. O que não podemos é exagerar em alimentos gordurosos e ricos em carboidrato refinado.

9. Beber água durante as refeições faz engordar?

Verdade. Ingerir líquidos com a refeição inibe a absorção de vários nutrientes. Sua deficiência pode levar ao aumento da compulsão, fazendo com que a pessoa sinta fome mais rápido.

10. Dormir sem jantar faz emagrecer mais rápido?

Mito. Nunca devemos pular refeições, pois ficar sem se alimentar aumenta a resistência insulínica e, consequentemente, aumento do tecido adiposo.

11. Pessoas com tendência a engordar nunca serão magras?

Mito. Pessoas que têm tendência ao aumento de peso devem sempre ter uma alimentação bem equilibrada e realizar atividade física.

12. Chope faz crescer a barriga?

Verdade. Não podemos esquecer que toda bebida alcoólica é convertida em glicose, e que o aumento de glicose leva à resistência insulínica e depósito de gordura na região abdominal.