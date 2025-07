12 museus e atividades imperdíveis em Amsterdã 

Confira como aproveitar o melhor da cidade durante a sua visita

Amsterdã é repleta de atividades para todos os gostos Imagem: Taiga | Shutterstock

Há cidades que se revelam aos poucos, como um romance em construção. Outras, como Amsterdã, encantam já no primeiro parágrafo. Bastam poucos minutos caminhando à beira de um de seus mais de 160 canais para perceber: esta é uma capital feita de encontros — entre arte e cotidiano, entre o passado e o presente, entre o charme histórico e o espírito cosmopolita que só grandes cidades respiram.

A seguir, confira museus e atividades imperdíveis em Amsterdã!

1. Rijksmuseum

O Rijksmuseum conta com obras de arte da Era de Ouro holandesa Imagem: Resul Muslu | Shutterstock

O Rijksmuseum tem um impressionante acervo de obras-primas da era de Ouro holandesa, incluindo Rembrandt evermeer.

2. Moco Museum

O contemporâneo Moco Museum, dedicado à arte moderna e de rua, tem exposições de Banksy, Basquiat, Andy Warhol e outros nomes provocadores.

3. O Diamond Museum

O Diamond Museum revela a tradição de lapidação e comércio de diamantes de Amsterdã, com peças históricas e interativas.

4. Stedelijk Museum

O Stedelijk Museum, museu de arte moderna e contemporânea cuja proposta é mostrar a evolução da arte a partir do final do século XIX até os dias atuais. Por lá é possível encontrar obras de grandes nomes como Mondrian, Kandinsky, Andy Warhol, Marcel Duchamp, entre outros.

5. Van Gogh Museum

O Van Gogh Museum abriga a maior coleção de obras do artista Imagem: K I Photography | Shutterstock

O Van Gogh Museum é dedicado exclusivamente à obra de Vincent Van Gogh. O museu abriga a maior coleção do artista no mundo. É um mergulho profundo na vida e na mente desse gênio da pintura pós-impressionista. Vale lembrar que os ingressos para este museu não estão inclusos no I amsterdam card e precisam ser reservados com antecedência.

6. Cruzeiro pelos canais (Canal Cruise)

Uma das formas mais encantadoras de conhecer a cidade, observando suas casas estreitas, pontes históricas e igrejas a partir da água.

7. Walking tour guiado

Uma visita guiada a pé com especialistas que ajudam o viajante a descobrir as histórias e curiosidades menos conhecidas da cidade — uma forma rica e humana de conhecer o centro histórico.

8. Casa de Rembrandt

Onde o mestre Rembrandt viveu e trabalhou por quase duas décadas. Uma visita imersiva e emocionante.

O A’DAM Lookout tem uma vista panorâmica da cidade Imagem: Kurka Geza Corey | Shutterstock

9. A’DAM Lookout

Com vista panorâmica de 360°, bar, restaurante, montanha-russa de realidade virtual e a famosa atração “Over the edge” — um balanço sobre o alto do edifício que desafia até os mais corajosos.

10. This is Holland

Um simulador de voo imersivo que leva o visitante a sobrevoar campos de tulipas, moinhos e vilarejos da Holanda — imperdível para todas as idades.

11. Museu das Casas-Barco (Houseboat Museum)

Uma oportunidade única de entrar em uma casa-barco original e entender como é viver nos canais — um costume enraizado no estilo de vida de Amsterdã.

12. STRAAT Museum

Localizado em uma antiga galeria industrial em Amsterdam Noord, é um museu vibrante dedicado à arte de rua e ao grafite contemporâneo — uma experiência visualmente impactante e fora do óbvio.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem