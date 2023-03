2023 é o ano da Lua: saiba o que esperar

Descubra as tendências de 2023 com base no astro regente do ano

A energia da Lua pode afetar nossas emoções, relacionamentos e até mesmo a forma como nos conectamos com o mundo Imagem: Romolo Tavani | Shutterstock

Na astrologia, cada ano é regido por um astro diferente, e a escolha do regente é baseada em cálculos astrológicos e na posição dos planetas em relação ao zodíaco. Cada planeta tem uma energia e influência única, e o planeta regente do ano pode indicar a energia dominante que estará presente durante aquele período.

Nesse sentido, a Lua é considerada um dos astros mais importantes, já que sua influência é profunda, além de ser regente deste ano de 2023. De acordo com o astrólogo Ravi Vidya, tal energia pode afetar nossas emoções, relacionamentos e até mesmo a forma como nos conectamos com o mundo ao nosso redor.

A Lua fortalecerá a intuição e as emoções

Uma das principais influências deste satélite natural é sobre as marés e as águas em geral. Como nosso corpo é composto principalmente de água, a energia lunar também exerce um grande impacto sobre nós. Durante o ano de 2023, podemos sentir uma maior sensibilidade emocional e uma maior conexão com nossas necessidades emocionais.

O ano de 2022 foi regido por Mercúrio, que é conhecido como o planeta da comunicação e da lógica. Agora, com a entrada da Lua como regente de 2023, podemos esperar uma maior ênfase nas emoções e na intuição. Tal astro também está associado ao feminino e à maternidade, o que pode trazer uma maior ligação com o nosso lado maternal e com a importância do cuidado e da proteção em nossas vidas.

O ano da Lua será importante para trabalhar as emoções e os relacionamentos (Imagem: Netscape | Shutterstock)

O que esperar durante o ano da Lua

Segundo Ravi Vidya, durante o ano da Lua, podemos esperar um grande foco em nossos relacionamentos. Ela também poderá nos ajudar na conexão com nossas emoções mais profundas e a trabalhar para curar questões que possam estar nos afetando de forma negativa. Poderá também haver uma maior ênfase na nossa conexão com os outros, especialmente com nossos entes queridos.

No entanto, como com qualquer energia, há sempre o potencial para desafios. Pela maior sensibilidade emocional, algumas situações podem ser mais desafiadoras. Ravi Vidya alerta que aqueles que têm dificuldade em lidar com suas emoções e seus sentimentos mais profundos podem enfrentar desafios nos relacionamentos pessoais e profissionais.

Devemos estar cientes da energia lunar e trabalhar para desenvolver uma conexão mais saudável com nossas emoções e com aqueles ao nosso redor. Isso criará uma atmosfera leve, plena, feliz e muito equilibrada.

*Ravi Vidya é médium e conselheiro espiritual