3 penteados fáceis e elegantes inspirados na série Rainha Charlotte

Série ‘Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton’ inspira mulheres a aceitarem os seus cabelos Imagem: Reprodução Instagram | @netflixbrasil

A série ‘Bridgerton’ da Netflix, inspirada nos livros da escritora Julia Quinn, foi um grande sucesso entre os fãs de romance de época. E com o recente lançamento do spin-off da saga, ‘Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton’, não foi diferente. No top 10 das séries mais assistidas da plataforma de streaming, a trama conquistou o primeiro lugar em 76 países, incluindo o Brasil. Ela tem chamado atenção por seus romances arrebatadores, luxo e, claro, representatividade afro, principalmente com relação aos cabelos.

“Os penteados são marcados por uma combinação de elegância clássica e toques modernos, capturando a essência da Rainha Charlotte e seu estilo único. Eles são perfeitos para diversas ocasiões, desde eventos formais até festas temáticas. Com algumas dicas simples e truques de styling, qualquer pessoa pode recriar esses looks dignos da realeza”, comenta Fabíola Gonçalves, cabeleireira do Mega Studio Be Emotion (rede de salões de beleza).

A seguir, a especialista ensina como fazer 3 penteados simples em cabelos crespos e cacheados. Assim, você pode trazer o glamour da Rainha Charlotte para o seu dia a dia. Veja!

1. Moicano afro

Moicano afro pode ser feito de diversas formas (Imagem: Reprodução digital | TriStar Pictures, Entertainment One, JuVee Productions, TSG Entertainment e Welle Entertainment)

O moicano afro pode ser feito de diversas formas. A especialista indica começar separando os produtos que serão necessários para realizar o penteado: óleo reparador, creme de preferência e gelatina capilar. Em seguida, desembarace o cabelo usando um pente e uma escovinha para alinhar os fios que ficaram presos.

Divida o cabelo em três partes, de orelha a orelha, começando com a frente; depois, o meio e, por fim, a parte de trás. Agora, prenda cada uma das partes usando um elástico e passe a gelatina para que o moicano fique bem firme. Após prender as três mechas, é interessante dar acabamento ao penteado, dando uma atenção especial à parte da frente. Para finalizar, utilize o óleo reparador para dar uma “afofada” e ajeitar os fios.

2. Tiara trançada

Tiara trançada realça o rosto (Imagem: Reprodução Instagram | @india_amarteifio)

Já para esse penteado, o ideal é começar dividindo os cabelos horizontalmente, com quatro dedos de largura. Separe os fios em duas partes, com a medida de dois dedos para cada parte, ainda na horizontal. Para que o penteado fique mais bonito esteticamente, a expert orienta fazer a divisão antes da finalização. Depois, faça as tranças nagô, começando uma pelo lado direito e a outra pelo esquerdo. Então, com um borrifador e creme de sua preferência, finalize com a fitagem, para ter um belo resultado.

3. Rabo de cavalo baixo

Rabo de cavalo baixo é o penteado ideal para o dia a dia (Imagem: Reprodução Instagram | @zendaya)

Primeiro, divida o cabelo na altura que desejar. Fabíola Gonçalves recomenda uma divisão mais lateralizada, como uma linha marcada na direção do início da sobrancelha, pois isso dará um toque especial ao penteado. Em seguida, aplique uma quantidade de gelatina ou qualquer outro produto de estilização que deixe os cabelos com um efeito “molhado”.

Agora, leve os fios divididos para a parte de trás da cabeça e prenda em um rabo de cavalo baixo. Certifique que a divisão feita no cabelo está do seu agrado e aplique mais produto, caso seja necessário. Pronto, um penteado com efeito molhado rápido e super fácil de fazer.

Dicas para cuidar dos cabelos afros

Fabíola Gonçalves ainda elenca algumas dicas de como manter a saúde e beleza dos cabelos afro. “Assim como todos os cabelos, eles carecem de cuidados diários. Outra dica valiosa, é evitar o uso de ferramentas térmicas, pois podem deixar as madeixas extremamente ressecadas, e esse tipo de cabelo já possui tendência à desidratação”, explica a profissional.

Além disso, fazer umectação – que é o uso de óleos vegetais antes de lavar os cabelos – e tomar cuidado para desembaraçar, também são práticas necessárias para fazer com que os fios continuem saudáveis. “Acredito que um dos principais cuidados essenciais, é o cronograma capilar, o qual consiste na utilização de máscaras hidratantes, nutritivas e reconstrutoras, para sempre manter os fios brilhosos e macios”, finaliza a cabeleireira.

