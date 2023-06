3 receitas de fondue para fazer em casa

Veja como preparar versões doces e salgadas para saborear nesta época do ano

Fondue de chocolate Imagem: Shutterstock

O fondue é um prato simples, muito versátil e que pode ser preparado com diversos ingredientes. Além disso, os acompanhamentos também podem ser variados. É uma receita deliciosa para os dias com temperaturas mais frias. A seguir, confira 3 receitas que selecionamos para você.

Fondue simples de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 ml de creme de leite

Pedaços de morango, abacaxi, banana e uva a gosto

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria, adicione o creme de leite e misture. Despeje em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate.

Fondue de queijo (Imagem: Shutterstock)

Fondue de queijo fácil

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 colher de sobremesa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de queijo prato ralado

200 g de cream cheese

200 g de requeijão

Sal e noz-moscada em pó a gosto

6 fatias de pão integral

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva a farinha de trigo no leite e acrescente o queijo prato. Em fogo baixo, adicione o cream cheese, o requeijão, o sal e a noz-moscada. Mexa até obter um creme homogêneo. Corte o pão em quadradinhos e sirva com o fondue ainda quente.

Fondue de milho-verde

Ingredientes

500 g latas de milho-verde sem a água

2 colheres de sopa de água

1 colher de chá de amido de milho

4 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Empanados de frango prontos para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o milho-verde e cozinhe em fogo baixo por alguns minutos. Transfira para o liquidificador e bata até obter uma pasta. Em seguida, peneire e reserve a pasta. Em uma panela, dissolva o amido de milho no creme de leite, mexendo sem parar. Acrescente a pasta de milho peneirada e cozinhe em fogo baixo até obter uma mistura homogênea. Se necessário, adicione um pouco de leite. Coloque na panela de fondue. Acrescente o sal, a pimenta-do-reino e a manteiga. Misture tudo e sirva com empanados de frango.