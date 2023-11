Aprenda a preparar opções simples e gostosas para se deliciar sem restrições

A dieta sem glúten costuma ser seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte). Porém, também oferece grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. Por isso, separamos 3 receitas fáceis e deliciosas sem glúten para você experimentar. Confira!

Bolo de milho-verde

Ingredientes

5 ovos

395 g de milho-verde

250 g de coco ralado

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos o fermento, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para uma assadeira redonda, com um furo no meio, untada com óleo, e leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pão de linhaça

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras de chá de farinha de linhaça marrom

marrom 4 colheres de sopa de manteiga derretida

Sal a gosto

Gergelim para decorar

Manteiga para untar

Farinha de linhaça marrom para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de linhaça, a manteiga derretida e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, pegue pequenas porções da massa, molde no formato de bolinhas e achate com as mãos para formar um pão. Disponha os pães sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de linhaça. Finalize decorando com o gergelim e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Sanduíche com presunto e queijo

Ingredientes

Massa

2 ovos

4 colheres de sopa de requeijão

2 colheres de chá de fermento químico em pó

Recheio

2 fatias de queijo muçarela

2 fatias de presunto

Azeite para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o requeijão e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, divida a massa em duas porções, unte um recipiente redondo com azeite e disponha 1/3 da massa sobre ele. Leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Repita o processo com o restante da massa e reserve.

Recheio

Em uma porção de massa, coloque as fatias de queijo muçarela e o presunto e feche com a outra metade da massa. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o sanduíche sobre ela e grelhe os dois lados. Sirva em seguida.