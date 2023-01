3 receitas vegetarianas para o jantar

Aprenda a preparar pratos leves e livres de produtos de origem animal

Tofu refogado com quinoa e vegetais Imagem: Shutterstock

A diversidade de ingredientes e o sabor delicioso dos pratos vegetarianos são a prova de que é possível fazer pratos incríveis e recriar receitas tradicionais. Então, confira as receitas que separamos para deixar o seu jantar ainda mais especial!

Tofu refogado com quinoa e vegetais

Ingredientes

1 e 1/2 xícara de chá de tofu cortado em cubos

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de quiabo cortado em pedaços

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a quinoa de molho na água por 12 horas. Após esse período, escorra a água e lave o grão em água corrente. Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo. Deixe o ingrediente cozinhar até que fique macio, desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque os floretes de brócolis, o quiabo e cubra com água. Leve ao fogo e deixe os vegetais cozinharem até que fiquem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os floretes de brócolis e o quiabo.

Em uma frigideira com azeite, doure o alho. Em seguida, acrescente o tofu e refogue-o até que ele fique dourado. Desligue o fogo e transfira o tofu para um recipiente. Adicione a quinoa, os floretes de brócolis e o quiabo. Misture bem, tempere a receita com sal, pimenta e sirva em seguida.

Estrogonofe de palmito

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

4 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de palmito pupunha picado

1/2 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

1 xícara de chá de molho de tomate natural

2 colheres de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de salsinha

2 xícaras de chá de água morna

1/2 xícara de chá de água fria

Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho em pó e alecrim picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia e a água morna. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Após esse período, bata a mistura no liquidificador e reserve. Em uma panela com azeite, doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o palmito, o cogumelo, o molho de tomate, a mostarda e a aveia batida. Mexa bem e adicione a salsinha, o tomilho, o alecrim, a água fria, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por 3 minutos, desligue o fogo e sirva a seguir.

Abobrinha fantástica

Ingredientes

400 g de abobrinha cortada em rodelas

1 xícara de chá de tomate sem pele cortado em tiras finas

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de orégano

1/2 xícara de chá de migalhas de pão francês

1 xícara de chá de tofu picado em pedaços pequenos

em pedaços pequenos 1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com azeite, coloque a abobrinha e a refogue por 5 minutos. Após esse período, desligue o fogo e tempere o vegetal com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o leite de soja, as migalhas de pão e as nozes e reserve. Em uma assadeira, disponha metade da abobrinha e, por cima, acrescente a metade do tomate, metade do tofu e metade do orégano. Em seguida, adicione o restante da abobrinha e, por cima, acrescente o restante do tofu, do tomate e do orégano. Regue a receita com o molho reservado e leve ao forno preaquecido por 30 minutos.