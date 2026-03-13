4 banhos para fortalecer a autoestima e atrair amor no fim de semana

Esses rituais ajudam a abrir espaço para novas conexões afetivas

Práticas energéticas podem ajudar a cultivar autoestima e abrir espaço para novas conexões Imagem: n.k.junky | Shutterstock

Cuidar da própria energia é um passo importante para abrir espaço para novas conexões afetivas. Quando você fortalece a autoestima, naturalmente se torna mais magnético, confiante e receptivo ao amor. Na espiritualidade e em diversas tradições energéticas, os banhos de ervas são utilizados para limpar emoções densas, elevar a vibração e fortalecer o amor-próprio — que é a base de qualquer relacionamento saudável.

Se você quer aproveitar o fim de semana para renovar sua energia e atrair boas vibrações no campo afetivo, confira quatro banhos simples que ajudam a despertar beleza interior, confiança e magnetismo!

1. Banho de rosas para despertar o amor-próprio

As rosas estão diretamente ligadas à energia do amor, da beleza e da autoestima. Esse banho ajuda a despertar o magnetismo pessoal e fortalecer a autoconfiança.

Materiais

Pétalas de uma rosa-vermelha ou rosa-clara

1 colher de sopa de mel

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente as pétalas de rosa e o mel. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Coe e espere amornar. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando amor, valorização e novas oportunidades afetivas.

O banho de alecrim ajuda a renovar a energia e a fortalecer a confiança Imagem: shine.graphics | Shutterstock

2. Banho de alecrim para confiança e brilho pessoal

O alecrim é conhecido por elevar a energia, estimular a autoconfiança e afastar sentimentos de insegurança.

Materiais

1 punhado de alecrim

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura no corpo, visualizando sua energia se iluminando e sua autoestima se fortalecendo.

3. Banho de manjericão para abrir caminhos no amor

O manjericão é uma erva muito usada para atrair boas oportunidades e renovar o campo emocional.

Materiais

1 punhado de folhas de manjericão

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e acrescente o manjericão. Deixe em infusão por 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, imaginando novos encontros, leveza e caminhos amorosos se abrindo.

4. Banho de camomila para suavizar emoções

Quando o coração está carregado de mágoas ou frustrações, pode ser difícil se abrir novamente para o amor. A camomila ajuda a acalmar e equilibrar as emoções.

Materiais

2 colheres de sopa de flores de camomila

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após seu banho higiênico normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, pedindo serenidade, cura emocional e abertura para novos sentimentos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.