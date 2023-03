4 cortes de cabelos crespos e cacheados que são tendência

Veja como eles podem realçar a beleza e as características dos fios

Cortes para cabelos cacheados e crespos realçam a beleza natural dos fios Imagem: gpointstudio | Shutterstock

Nos últimos anos, os cabelos crespos e cacheados têm sido cada vez mais valorizados. Após décadas sendo influenciadas a seguirem o padrão “liso” que sempre foi mostrado nos comerciais da TV, hoje, mulheres de todas as idades podem realmente fazer as escolhas para os seus fios conforme seus gostos pessoais, não baseando-se no que a indústria fomenta.

Com isso, a cabeleireira, maquiadora e empreendedora autônoma Elisa Rosa, que trabalha desde 2018 com foco no resgate da autoestima periférica, listou os quatro cortes de cabelos crespos e cacheados que mais chamam atenção das mulheres. Confira!

Corte coração (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

1. Corte coração

O corte coração consiste em camadas, adaptando os tamanhos para obter o aspecto desejado. Elisa conta que gosta de respeitar o desejo de cada cliente e que, a partir de uma referência, elas decidem juntas o que ficaria melhor, sempre adaptando o corte conforme o desejo. “Na parte de cima, ele fica um pouco maior, pra ter esse caimento de coração”, conta a profissional.

Corte em camadas (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

2. Corte em camadas

Este corte costuma ser o “coringão” para as crespas e cacheadas. “O corte em camadas já fala tudo, né? Ele é em camadas, costuma ficar arredondado e pode ou não ter franja”, diz Elisa.

Corte redondo com franja (Imagem: estúdio WAYHOME | Shutterstock)

3. Corte redondo com franja

A cabeleireira também conta que o corte redondo com franja é um dos mais procurados por quem está em transição capilar. “Ele é muito bom, principalmente para quem está passando pela transição, para quem está com o cabelo curto, mas nem tanto. E ele pode ser sem franja também. Acaba virando meio que um chanel”.

Corte nuca batida (Imagem: estúdio yurakrasil | Shutterstock)

4. Corte nuca batida

Assim como o anterior, este corte também é um dos favoritos por quem está passando pela transição, principalmente pelo fato de ser curto. Ele é batido na nuca e dos lados, com a frente um pouco maior. “Para mim, ele é um corte muito chique, muito fino. Tem uma classe nele. Eu gosto bastante!”, finaliza.