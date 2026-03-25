Veja como é possível preparar refeições deliciosas e nutritivas com alimentos de origem vegetal

Tofu salteado com manjericão e pimenta Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock

Cortar a carne do jantar não precisa ser um sacrifício. Com os ingredientes certos, é possível preparar pratos completos, cheios de sabor e com proteína suficiente para manter a saúde e a energia. Além de deliciosas, essas receitas oferecem diversas combinações de texturas e aromas, criando pratos que surpreendem e agradam toda a família.

A seguir, confira 4 receitas sem carne e ricas em proteínas para variar o jantar!

1. Tofu salteado com manjericão e pimenta

Ingredientes

200 g de tofu firme

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 dentes de alho picados

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada em fatias

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce



Sal a gosto

Modo de preparo

Escorra o tofu e pressione levemente com papel-toalha para retirar o excesso de água, depois corte em cubos médios, de cerca de 2 cm. Aqueça uma colher de sopa de azeite em uma frigideira grande, em fogo médio, e grelhe os cubos de tofu por 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem dourados e levemente crocantes. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, aqueça a outra colher de azeite e refogue o alho e a pimenta por cerca de 30 segundos, só até liberar aroma. Acrescente as folhas de manjericão e mexa rapidamente, mantendo o fogo médio-alto para não queimarem. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente com o manjericão e o alho. Tempere com sal e páprica. Misture bem. Desligue o fogo e sirva imediatamente.

2. Grão-de-bico cremoso com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

cozido 1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Acrescente o grão-de-bico e misture bem. Junte o espinafre e cozinhe até murchar. Por fim, adicione o leite de coco, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 3 minutos, até obter um preparo cremoso. Sirva em seguida.

Hambúrguer de proteína de soja com hortelã Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock

3. Hambúrguer de proteína de soja com hortelã

Ingredientes

2 xícaras de chá de proteína de soja texturizada

texturizada 3 colheres de sopa de farinha de arroz

1 xícara de folhas de hortelã picadas

1 dente de alho picado

1/2 cebola ralada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, cubra a proteína de soja com água quente e deixe hidratando por 15 minutos. Escorra a água e amasse a proteína de soja para retirar o excesso de líquido. No processador, processe a proteína de soja até formar uma massa grossa, mantendo alguns pedaços para garantir textura granulada. Transfira para uma tigela e misture o alho, a cebola, o cominho, o sal e a pimenta, incorporando bem os temperos. Acrescente a hortelã. Vá adicionando a farinha de arroz aos poucos, até que a massa não grude mais nas mãos e seja possível moldar os hambúrgueres.

Modele três discos médios, pressionando levemente para que fiquem com bordas arredondadas. Aqueça um fio de azeite em uma frigideira e grelhe os hambúrgueres por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, em fogo médio-baixo, até que fiquem com cor marrom-dourada uniforme. Sirva imediatamente.

4. Macarrão integral com lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

100 g de macarrão integral

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque cerca de 1 litro de água e leve ao fogo alto até ferver. Quando levantar fervura, adicione 1 colher de chá de sal. Acrescente o macarrão integral à água fervente e cozinhe, sem tampar a panela, até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve.

Em fogo médio, aqueça o azeite em outra panela e refogue a cebola por cerca de 2 a 3 minutos, até ficar transparente e levemente dourada. Adicione o alho e refogue por mais 30 segundos. Acrescente a lentilha e misture bem. Em seguida, adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, até o molho encorpar levemente. Por fim, adicione o macarrão ao molho, misture delicadamente até envolver bem e sirva em seguida.