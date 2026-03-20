4 rituais de Iemanjá para cuidar do bem-estar emocional

Veja como pequenas práticas podem abrir espaço para o acolhimento das emoções e a reconexão com o seu interior

Os rituais de Iemanjá ajudam a ressignificar sentimentos, aliviar a ansiedade e trazer mais serenidade e equilíbrio para o corpo e a mente Imagem: elizaveta66 | Shutterstock

Quando o emocional pede acolhimento, suavidade e limpeza, a conexão com Iemanjá — a grande mãe das águas — pode ser um caminho profundo de cura. Regente dos mares e símbolo de amor incondicional, ela nos convida a mergulhar nas emoções, acolher sentimentos e soltar aquilo que pesa.

Se você sente ansiedade, tristeza ou sobrecarga emocional, esses rituais simples podem ajudar a trazer mais equilíbrio, proteção e paz interior. Confira!

1. Banho de limpeza emocional com ervas suaves

Esse ritual é ideal para dias em que o coração está apertado ou a mente não desacelera.

Materiais

Água

Camomila

Erva-doce

Pétalas de rosa-branca

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as ervas. Após amornar, coe e, depois do seu banho higiênico, jogue do pescoço para baixo, mentalizando as emoções sendo acolhidas e purificadas.

Dica: evite pensamentos negativos nesse momento. Se puder, coloque uma música tranquila ou faça em silêncio.

2. Ritual da vela para acalmar o coração

Quando a emoção está intensa, esse ritual ajuda a trazer acolhimento e proteção.

Materiais

1 vela branca

1 copo com água

1 flor branca (opcional)

Como fazer

Acenda a vela em um local seguro, coloque o copo com água ao lado e, se quiser, a flor branca. Feche os olhos e faça uma oração ou conversa sincera com Iemanjá. Peça paz, clareza e acolhimento emocional. Imagine as águas do mar levando embora tudo o que te angustia.

O ritual ajuda a promover equilíbrio emocional, renovar as energias e trazer uma sensação de calma e leveza Imagem: elizaveta66 | Shutterstock

3. Ritual com água (sem precisar ir ao mar)

Nem sempre é possível ir até o mar — e tudo bem. A energia de Iemanjá também pode ser acessada dentro de casa.

Materiais

1 recipiente com água

Algumas gotas de perfume suave ou essência

1 pitada de sal grosso

Como fazer

Misture os ingredientes e coloque em um recipiente bonito. Deixe em um local tranquilo por algumas horas. Depois, use essa água para lavar as mãos ou respingar levemente no corpo. Visualize as emoções sendo equilibradas e a sua energia sendo renovada.

4. Oferenda simbólica para desapegar

Esse ritual é poderoso para quem precisa soltar sentimentos, mágoas ou situações que já não fazem bem.

Materiais

Papel

Caneta

1 concha (ou algo que represente o mar)

Como fazer

Escreva tudo aquilo que você deseja liberar: emoções, nomes, situações. Coloque o papel dentro da concha (ou dobre e segure com ela) e mentalize a entrega para Iemanjá. Depois, descarte o papel com consciência (pode rasgar e jogar no lixo). O importante é a intenção de soltar.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.