4 rituais de Oxalá para ter mais paz e prosperidade na vida

Veja como tradições da espiritualidade de matriz africana podem inspirar momentos de reflexão e fortalecimento da fé no cotidiano

A energia de Oxalá pode ser uma forma poderosa de restaurar a calma interior e trazer mais equilíbrio para os caminhos Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) </p>

Na espiritualidade de matriz africana, Oxalá é considerado o orixá da paz, da sabedoria, da fé e da criação. Associado à pureza, à serenidade e à luz espiritual, ele representa a energia do equilíbrio e da harmonia que sustenta a vida.

Por isso, quando sentimos que a mente está agitada, que os caminhos parecem confusos ou que falta tranquilidade para tomar decisões importantes, conectar-se com a energia de Oxalá pode ser uma forma poderosa de restaurar a calma interior e abrir espaço para a prosperidade. Alguns rituais simples podem ajudar a fortalecer essa conexão espiritual e trazer mais equilíbrio para o dia a dia. Confira!

1. Acenda uma vela branca para a paz interior

A vela branca é um dos principais símbolos ligados à energia de Oxalá. Ela representa pureza, luz e proteção espiritual. Para realizar esse ritual, escolha um momento tranquilo do dia, de preferência pela manhã ou em um domingo — dia tradicionalmente associado a Oxalá. Acenda uma vela branca em um local seguro e faça uma oração ou mentalização pedindo serenidade, sabedoria e clareza para conduzir sua vida. Enquanto a vela queima, procure respirar profundamente e imaginar uma luz branca envolvendo todo o seu corpo.

2. Banho de ervas para limpeza energética

Banhos espirituais também podem ajudar a alinhar a energia com a vibração de Oxalá. Algumas ervas tradicionalmente associadas a essa energia são o boldo, a alfazema e o manjericão branco. Ferva um litro de água e, depois de desligar o fogo, acrescente um punhado da erva escolhida. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Após o seu banho normal, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando paz, equilíbrio emocional e caminhos mais leves se abrindo.

Momentos de oração e silêncio podem abrir espaço para reflexão, equilíbrio emocional e maior conexão espiritual Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock

3. Oração e silêncio para clareza mental

A energia de Oxalá também está ligada ao silêncio interior e à sabedoria. Por isso, momentos de introspecção podem funcionar como um verdadeiro ritual de conexão. Reserve alguns minutos do seu dia para silenciar a mente, fazer uma oração ou simplesmente respirar profundamente, focando a presença e a calma. Esse pequeno gesto ajuda a diminuir a ansiedade e permite que novas soluções e caminhos apareçam com mais clareza.

4. Ofereça alimentos simples em gratidão

Algumas tradições também utilizam alimentos simples como forma de agradecer e reverenciar a energia de Oxalá. Entre eles estão arroz branco, canjica ou água fresca. A ideia do ritual não é pedir algo material, mas expressar gratidão e abrir o coração para receber paz e equilíbrio. Coloque o alimento em um prato branco ou em um local limpo da casa por alguns momentos, faça sua oração e depois descarte de forma respeitosa na natureza.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.