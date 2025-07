5 atividades manuais para descansar a mente 

Especialista explica como os hobbies são importantes para a saúde mental

Os hobbies são maneiras de descansar a mente e diminuir o tempo de uso de telas no dia a dia Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) </p>

Nos últimos meses, por meio das redes sociais, a Geração Z iniciou um movimento para reduzir o tempo de exposição às telas. Com isso, a propagação de conteúdos sobre hobbies se intensificou. A hashtag #hobby, no TikTok, já reúne mais de 4,2 milhões de vídeos de pessoas ensinando atividades manuais.

A psicóloga e coordenadora da Anhanguera, Elaine Cristina Coelho, destaca que, além de funcionarem como ferramentas para afastar os usuários dos celulares, essas práticas também representam uma forma de descansar a mente e, muitas vezes, de se aproximar do autoconhecimento.

O que são hobbies?

Hobbies são atividades realizadas no tempo livre que proporcionam prazer, relaxamento e satisfação pessoal. Eles podem variar amplamente, desde práticas artísticas como pintura e música, até atividades físicas como esportes e jardinagem.

“Esse tipo de atividade é importante para o bem-estar mental e emocional, pois pode aliviar o estresse, estimular a criatividade e promover um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, por exemplo”, aponta a psicóloga Elaine Cristina Coelho.

Nas redes sociais, os conteúdos incentivam atividades como crochê, pintura, colagem, dobraduras, customização e outras atividades manuais. “Além de ser uma forma de passar um tempo longe de telas, também se torna uma oportunidade para aprender novas habilidades e conhecer pessoas com interesses semelhantes”, comenta psicóloga.

Benefícios dos hobbies para a saúde mental

Segundo a psicóloga, os hobbies oferecem um espaço para reflexão e introspecção, promovendo o crescimento pessoal e uma maior consciência de si mesmo, pois permitem a exploração de interesses e paixões de maneira profunda.

“Atualmente, lidamos com o uso excessivo de telas e, nesse cenário, o descanso acaba se confundindo com momentos em que ainda estamos conectados com as redes sociais, por isso os hobbies fazem tanto sentido para gerações como a Z”, explica Elaine Cristina Coelho.

Importância de descansar a mente

Saber descansar a mente é fundamental para preservar a saúde física, mental e emocional, pois permite que o corpo e a mente se recuperem e se regenerem de forma eficaz. Um descanso adequado reduz o estresse, melhora a clareza mental e a capacidade de tomar decisões, além de aumentar a produtividade e a criatividade.

Pintar pode ajudar a melhorar a concentração e incentivar a criatividade Imagem: kenchiro168 | Shutterstock

5 atividades terapêuticas

Para potencializar o movimento em busca de hobbies que podem auxiliar as pessoas a se conectarem consigo mesmas, a especialista aponta cinco atividades manuais que podem ser terapêuticas, em muitos casos. Veja!

Pintura e desenho: criação de obras de arte que estimulam a concentração e a expressão criativa; Tricô e crochê: envolvem a produção de peças com fios e agulhas, promovendo relaxamento e foco; Marcenaria: permite a construção de objetos em madeira, desenvolvendo habilidades práticas e proporcionando uma sensação de realização; Cerâmica e escultura: envolvem a modelagem de argila, estimulando a criatividade e a coordenação motora fina; Costura e bordado: consistem na confecção de roupas e acessórios, aprimorando habilidades manuais e atenção aos detalhes;

Por Leticia Zuim Gonzalez