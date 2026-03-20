Do pop ao rap: beleza de Sabrina Carpenter e Doechii inspira produções para o Lollapalooza

Enquanto uma aposta em um glamour pop, romântico e iluminado, outra surge combinando contrastes, cores intensas e texturas marcantes

Com produções de beleza distintas, Sabrina Carpenter e Doechii traduzem bem o espírito criativo do Lollapalooza Imagem: Fred Duval | Shutterstock

O Lollapalooza Brasil 2026, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, promete transformar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em uma grande passarela a céu aberto, onde música e estilo caminham lado a lado. Entre os destaques do line-up, Sabrina Carpenter e Doechii representam universos estéticos distintos que devem influenciar as produções de beleza do público durante o festival.

Enquanto Sabrina Carpenter aposta em um glamour pop, romântico e iluminado, Doechii surge como símbolo de ousadia, combinando contrastes, cores intensas e texturas marcantes. Para Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, essa dualidade traduz bem o espírito criativo do evento. “O interessante é que não existe uma única referência: a Sabrina traz brilho estratégico e acabamento impecável, enquanto a Doechii aposta em contraste, textura e atitude”, explica.

Pensando nisso, Chloé Gaya reúne algumas dicas práticas para quem quer se inspirar nas artistas durante o festival. Confira!

Sabrina Carpenter

1. Blush rosa iluminado

O blush rosado combinado ao iluminador é uma das marcas do visual da Sabrina Carpenter, criando uma pele fresca e iluminada. Para isso, basta aplicar um blush rosado cremoso nas maçãs do rosto, espalhar os produtos em direção às têmporas com um pincel e finalizar com aplicação de um iluminador no topo das maçãs e no alto do nariz para reforçar o efeito glow. “Essa combinação cria um aspecto saudável e luminoso na pele, trazendo aquele ar de glamour pop característico da Sabrina”, explica Chloé Gaya.

Sugestões de produto: Blush cremoso cor Algodão Doce, de Pudim Beauty.

2. Esfumado nos cílios inferiores

O esfumado marrom nos cílios inferiores cria profundidade e deixa o olhar mais marcante sem pesar a maquiagem. Para esse efeito, aplique uma sombra marrom rente aos cílios inferiores com um pincel pequeno, esfume suavemente para evitar linhas muito marcadas e, por fim, adicione uma sombra clara e iluminada no cantinho interno dos olhos. “Esse contraste ajuda a valorizar o formato dos olhos e traz equilíbrio para a maquiagem”, explica a maquiadora.

Sugestões de produto: Be Peach Cacau 100%, de BM Beauty.

3. Lip combo com efeito ombré

Nos lábios, a cantora costuma apostar em combinações de tons de marrom que criam um efeito degradê e deixam o visual mais interessante. A técnica consiste em contornar os lábios com um lápis marrom um pouco mais escuro e esfumar levemente o contorno em direção ao centro da boca. Depois, é aplicado um batom mais claro no centro dos lábios para criar o efeito ombré. Essa técnica, como explica Chlóe Gaya, cria profundidade e deixa os lábios mais volumosos.

Sugestões de produto: Tinted Lip Balm cor Chocolate, da Mavala.

O delineado que se estende até o canto interno dos olhos é um traço marcante da cantora Doechii Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock

Doechii

1. Delineado no canto interno

Um dos traços mais marcantes da maquiagem da Doechii é o delineado que se estende até o canto interno dos olhos. Segundo a maquiadora, essa técnica é imprescindível para quem deseja alongar o olhar e adicionar um toque moderno e ousado à produção. Para reproduzir, basta realizar um delineado fino rente aos cílios superiores e continuar o traço até o canto interno dos olhos, formando uma pequena ponta. A espessura pode ser ajustada conforme o efeito desejado.

Sugestões de produto: Caneta Delineadora Branca de Neve, da Fenzza.

2. Brilhos estratégicos

O brilho aparece de forma livre nas produções da artista, criando visuais expressivos e festivos. “Para essa maquiagem, o ideal é escolher uma sombra cintilante ou um glitter fino. A forma mais comum de aplicação é no centro das pálpebras ou no canto interno dos olhos; mas, para um efeito mais ousado, o brilho também pode ser aplicado nas maçãs do rosto, como iluminador”, explica.

Sugestões de produto: Bouncy Glitter Diamond Pop!, de Ruby Kisses.

3. Sombras coloridas

Tons vibrantes, como azul e rosa, são frequentes nas produções de Doechii e ajudam a criar um visual criativo e impactante. Para reproduzir, comece aplicando uma sombra clara em toda a pálpebra como base. Em seguida, adicione uma sombra mais intensa no canto externo dos olhos e esfume bem para criar um degradê suave. “O segredo está no esfumado: começar com tons mais claros e intensificar com cores mais profundas garante um acabamento mais profissional”, finaliza Chloé Gaya.

Sugestões de produto: BT Velvet 2×1 cor Teal, de Bruna Tavares.

Por Sarah Saliba