5 benefícios do karatê para crianças

Educadores apontam como a prática do esporte contribui para o desenvolvimento de crianças e jovens

Karatê ensina respeito, disciplina e autocontrole para as crianças Imagem: BearFotos | Shutterstock

O equilíbrio entre corpo, mente e espírito são as bases fundamentais do karatê. Essa arte marcial foca o desenvolvimento pessoal e social e ajuda a ter uma vida mais saudável. “Muito mais que um método de defesa pessoal, o karatê não tem nada de violento”, explica Erika Brahim, coordenadora geral da Fundação Edmílson (associação sem fins lucrativos que oferece atividades socioeducativas para crianças que vivem em comunidades).

Segundo a especialista, o karatê ajuda no desenvolvimento de habilidades corporais e da coordenação motora, importantes para crianças e adolescentes. “Essa arte marcial também funciona como instrumento de respeito e socialização. Vencer um campeonato é lindo, os incentivamos e comemoramos, mas o nosso objetivo maior é transformá-los em cidadãos do bem”, conta.

Além disso, Erika Brahim afirma que o karatê é uma técnica pedagógica de socialização que educa e ensina as crianças a evitar a violência e controlar o ímpeto agressivo. “Isso acontece porque direcionamos a energia para o bem-estar geral e mostramos como o esporte pode canalizar sentimentos hostis, transformando-os em algo bom”, explica.

Para esclarecer os ensinamentos pedagógicos do esporte, que contribui com a formação de crianças e adolescentes, o professor de karatê Luciano Fernandes destaca 5 benefícios da prática dessa arte. Veja!

1. Formação de caráter

A criança aprende, desde o primeiro dia de aula, a desenvolver a autoconfiança por meio de treinamentos rigorosos. Também começa a entender que o desempenho depende única e exclusivamente da própria entrega e dedicação.

2. Disciplina

No individual, a arte marcial desenvolve a autoconfiança, o respeito por si mesmo e a paciência (Imagem: Yuliya D’yakova | Shutterstock)

O treino leva em conta o processo de desenvolvimento motor, intelectual e psíquico de cada aluno. Não existem comparações. Além disso, com a relação próxima com os professores, o aluno aprende a importância da hierarquia, a ouvir críticas, a controlar seus impulsos e a ter disciplina. A criança compreende que é preciso tempo para se obter maior nível de concentração e evolução dentro do esporte e de outras áreas da vida, como a escola e, futuramente, o trabalho.

3. Respeito

Respeito ao seu oponente, a si mesmo e aos outros, seja durante uma competição, na escola, na rua ou em qualquer ambiente. As crianças entendem que o ego e a vaidade devem ser controlados e que a solidariedade e a cooperação podem ser o diferencial para transformar suas vidas e escolhas dentro e fora do esporte.

4. Agilidade cerebral

Como os movimentos pedem agilidade, força, concentração, memória e reflexos, o karatê ajuda na melhoria da condição motora e mental, pois o seu poder está na mente e não no corpo.

5. Comemorar suas conquistas e valorizar o próprio esforço

“Muitas crianças carentes pensam que não possuem futuro nem profissão que possam seguir. Nós mudamos isso, as ajudamos a ver um futuro lindo e as incentivamos. Já tivemos alunos que viajaram para fora do país para disputar um campeonato de karatê e voltaram com medalhas. Eles só precisam de estímulo”, comemora Siméia Moraes, CEO da Fundação Edmílson, que acredita no esporte como ferramenta de transformação social.

Por Christiane Rodrigues