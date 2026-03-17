5 chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono

Veja como preparar receitas de bebidas naturais e saudáveis para enfrentar esta época do ano

  • Por EdiCase
  • 17/03/2026 15h00 - Atualizado em 17/03/2026 17h12
Chá de gengibre com limão, mel e hortelã Chá de gengibre com limão, mel e hortelã Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O outono começa em 20 de março e marca a transição para dias mais frescos e secos, o que favorece o aumento de casos de gripes e resfriados. Nesse contexto, fortalecer a imunidade se torna uma estratégia importante para atravessar o período com mais bem-estar. A inclusão de chás e sucos naturais na rotina pode ser uma excelente aliada, já que essas bebidas são ricas em vitaminas, antioxidantes e compostos que ajudam o sistema imunológico a funcionar de forma adequada.

A seguir, confira 5 receitas de chás e sucos para fortalecer a imunidade no outono!

1. Chá de gengibre com limão, mel e hortelã

Ingredientes

  • 1 pedaço de gengibre fresco fatiado
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • 6 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água e o gengibre ao fogo médio. Deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Espere amornar e adicione o mel, misturando bem. Sirva em seguida.

2. Suco de acerola, laranja, cenoura e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de acerola
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1 colher de sopa de mel
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a acerola, a água, o suco de laranja e a cenoura. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Coe, adicione o mel e misture bem. Sirva em seguida.

3. Chá de alho com limão, gengibre e mel

Ingredientes

  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 pedaço de gengibre fatiado
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o alho e o gengibre. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.

Suco verde com abacaxi, laranja e couve Imagem: Harinnita Detta | Shutterstock

4. Suco verde com abacaxi, laranja e couve

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi
  • Suco de 1 laranja
  • 1 folha de couve
  • 200 ml de água gelada
  • 1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

No liquidificador, adicione o abacaxi, o suco de laranja, a couve, o gengibre e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Se preferir, coe ou consuma com as fibras para aproveitar melhor os nutrientes.

5. Chá de cúrcuma com pimenta-do-reino e mel

Ingredientes

  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de mel
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Deixe ferver por cerca de 5 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe, se necessário, e adicione o suco de limão. Espere amornar e acrescente o mel, misturando bem. Sirva em seguida.

