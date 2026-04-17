Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Aprenda a preparar opções saborosas para os dias mais frios

Ensopado de pescada com legumes Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

Com a chegada dos dias mais frios, cresce a vontade de preparar pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor. Entre as opções que aquecem e confortam, os ensopados se destacam pela versatilidade e pelo preparo simples, permitindo combinações variadas de ingredientes e temperos. Perfeitos para reunir a família ou aproveitar uma refeição tranquila, eles trazem aromas envolventes e texturas que tornam cada garfada ainda mais especial.

A seguir, veja 4 receitas práticas e deliciosas de ensopado para o outono!

1. Ensopado de pescada com legumes

Ingredientes

500 g de filé de pescada cortado em pedaços

cortado em pedaços 1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

1 xícara de chá de batata cortada em cubos

1/2 xícara de chá de cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de caldo de peixe

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de pimentão cortado em tiras

Suco de 1/2 limão

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a pescada com suco de limão, sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola, refogando até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata, mexendo bem para envolver nos temperos. Coloque o molho de tomate e o caldo de peixe, misture e deixe cozinhar em fogo médio até os legumes começarem a ficar macios. Abaixe o fogo, acrescente o pimentão e misture. Adicione os pedaços de pescada e cozinhe por alguns minutos, sem mexer muito, até o peixe ficar macio e cozido. Ajuste o tempero e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

2. Ensopado de frango com batata-doce

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em cubos

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de caldo de frango

1 tomate picado

1 ramo de alecrim

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o frango, deixando dourar bem por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Coloque o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o caldo de frango e o ramo de alecrim, misture e deixe cozinhar até o frango começar a ficar macio. Abaixe o fogo, acrescente a batata-doce e cozinhe até que fique macia e o caldo levemente encorpado. Retire o ramo de alecrim e ajuste o tempero. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Ensopado de tofu com legumes Imagem: eQuinox Studio | Shutterstock

3. Ensopado de tofu com legumes

Ingredientes

300 g de tofu cortado em cubos

2 xícaras de chá de repolho fatiado

1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de batata cortada em cubos

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola, refogando até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata, mexendo bem para envolver nos temperos. Coloque o molho de tomate e o caldo de legumes, misture e deixe cozinhar até os legumes começarem a amolecer. Abaixe o fogo, adicione o repolho, a páprica e o gengibre, misturando bem. Acrescente o tofu e deixe cozinhar por mais alguns minutos para absorver os sabores, sem mexer demais para não desmanchar. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

4. Ensopado de carne com mandioca e cenoura

Ingredientes

500 g de carne bovina cortada em cubos

2 xícaras de chá de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de chá de caldo de carne

2 tomates picados

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a carne, deixando dourar bem por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o alho e misture até liberar aroma. Coloque os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar, formando um molho encorpado. Adicione o caldo de carne e a folha de louro, misture bem e deixe cozinhar até a carne começar a ficar macia. Abaixe o fogo, acrescente a mandioca e a cenoura, misture e deixe cozinhar até ficarem bem macias e o caldo mais espesso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.