5 cores de cabelo para apostar no outono

Veja também como manter os fios saudáveis e bonitos nesta época do ano

Com a chegada do outono, muitas pessoas buscam renovar o visual e uma das maneiras de fazer isso é mudando a cor dos cabelos. O outono traz consigo uma paleta de cores ricas e quentes, que podem inspirar a escolha da nova tonalidade dos fios. Além disso, a mudança no clima e na luminosidade também podem influenciar na escolha da cor do cabelo, já que tons mais escuros e intensos tendem a ser mais adequados para essa época do ano.

Neste contexto, o hair stylist Rodrigo Cintra, co-apresentador do programa Esquadrão da Moda, traz sugestões de cores de cabelo para você se inspirar, além de ensinar segredos para cuidar dos fios nessa época do ano. Confira!

Cabelo com tonalidade loiro caramelo (Imagem: Reprodução Instagram | @rodrigocintra)

1. Loiro caramelo

Ótimo para loiras ou com luzes mais claras, uma vez que equilibra tons de castanho-claro com loiro escuro. É uma forma de destacar as madeixas, principalmente para quem busca um visual glamouroso.

Cantora Claudia Leitte com o cabelo em tom loiro médio cobre (Imagem: Reprodução Instagram | @claudialeitte)

2. Loiro médio cobre

É uma cor vibrante, que traz a harmonização entre o loiro e o acobreado, fazendo com que os tons se misturem e se transformem em uma cor só.

Cabelo em tom acobreado (Imagem: Reprodução Instagram | @rodrigocintra)

3. Acobreado

Pode acreditar: a cor figurou em passarelas, red carpets e editoriais de moda. Para os fios escuros chegarem a essa nuance, precisam passar por uma descoloração e coloração. Já os fios claros, podem até usar uma máscara de tonalização cobre.

Antes e depois de cabelo com tom chocolate brown (Imagem: Reprodução Instagram | @rodrigocintra)

4. Chocolate brown

São tons mais escuros, indicados para quem procura um visual mais monocromático. No entanto, essa tendência fica bem em quem tem pele quente. No entanto, hoje existem várias nuances escuras e uma delas vai combinar com o seu visual. Basta uma boa conversa com o seu cabeleireiro. Vale lembrar: geralmente, para a pessoa não ficar apagada com esse tipo de técnica, precisa usar maquiagem.

Curl lights é uma opção para cabelos crespos e cacheados (Imagem: Reprodução Instagram | @rodrigocintra)

5. Curl lights

As luzes nos crespos e cacheados se concentram do meio para as pontas, criando um efeito mais iluminado para o rosto. Detalhe é que esse tipo de coloração pode ser usado em diversas tonalidades e texturas.

3 dicas para cuidar dos cabelos no outono

O clima mais frio e seco pode deixar os cabelos ressecados, quebradiços e com frizz. Então, para manter os fios saudáveis e brilhantes, Rodrigo Cintra separou algumas dicas. Veja!

1. Muita hidratação

Invista em máscara capilar, óleo de reparação e até CC Cream com alto poder de umectação. Faça um cronograma de hidratação em casa e complete com tratamentos no salão. São passos importantes para repor a umidade natural, evitar as pontas duplas e o frizz.

2. Evite água quente

Tente não lavar na água muito quente, uma vez que ela retira toda a oleosidade natural, abrindo as escamas e deixando o cabelo poroso e seco.

3. Não durma com os cabelos úmidos

Evite dormir com os cabelos molhados, pois a umidade pode favorecer irritações e até mesmo infecções, como a dermatite seborreica. Fora que as pontas podem embolar e ficar com aparência ainda mais danificada.

Na hora de secar, retire a água com uma toalha macia e, em seguida, aplique um CC Cream com proteção térmica. Penteie para desembaraçar. Comece pelas pontas e, depois, vá do meio para as pontas. Por fim, da raiz até as pontas. Isso evita que os fios quebrem. Use também o secador em uma temperatura média.

Por Ana Marigliani