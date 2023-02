5 dicas para a maquiagem durar no verão

Maquiadora ensina truques para a make resistir às altas temperaturas e ao suor

Manter o rosto limpo antes de aplicar a maquiagem ajuda a controlar a oleosidade da pele Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Durante o verão, fazer com que a maquiagem dure o dia todo pode parecer um desafio. Porém, saiba que é totalmente possível fazer com que os produtos permaneçam na pele mesmo com o suor de um dia quente. Por isso, confira, a seguir, 5 dicas da maquiadora Andressa Bonetti.

1. Cuidados iniciais

A primeira dica é manter o rosto bem limpo e tonificado antes da maquiagem. O primer é muito indicado para essa tarefa, pois ele é responsável pelo fechamento dos poros e ajuda no controle da oleosidade da pele. Lembre-se de que, para uma pele mais saudável, é indispensável o uso do filtro solar.

2. Utilize pouca quantidade de base e corretivo

Sempre utilize pouca base, assim sua maquiagem não fica com aparência carregada e evita o efeito craquelado com o suor. Dê preferência a bases líquidas, que possuem a textura mais fina, e sempre aplique pequenas quantidades, espalhando bem. Para o corretivo, vale a mesma dica: use pouco, quase nada.

Pó compacto controla o brilho e mantém a maquiagem por mais tempo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

3. Use pó compacto

Falando em pele, você pode (e deve) usar o pó compacto para tirar o brilho e manter por mais tempo a maquiagem, evitando que ela derreta com o suor.

4. Invista em máscaras à prova d’água

As máscaras à prova d’água duram mais tempo e se, no meio do dia, você precisar lavar o rosto para refazer a maquiagem, não será necessário remover o produto.

5. Prefira batons de cores quentes

Invista nas cores quentes, que nunca saem de moda. Aposte sem medo de errar em batons e gloss em tons de rosa, vermelho, laranja e coral. Para manter o produto por mais tempo, existe um truque: dar leves batidas com o pincel com pó compacto por cima.

O pó ajuda a grudar o batom, fazendo sua boca ficar linda por mais tempo. No entanto, é necessário que o pó seja translúcido para não alterar a cor do batom. Utilize também hidratantes labiais, que não deixam os lábios ressecados.