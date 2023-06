5 dicas para cuidar dos pés e mantê-los saudáveis e hidratados

Podóloga ensina procedimentos simples para você inserir na rotina

Cuidados diários mantêm os pés hidratados e bonitos Imagem: Shutterstock

Diversos problemas que acometem os pés, como fissuras no calcanhar, unhas encravadas ou calosidades, podem, muitas vezes, ser evitados com medidas fáceis de serem adotadas. Por isso, a podóloga Yumi Ikeda dá algumas dicas para salvar os seus pés. Confira!

1. Mantenha a pele hidratada

As fissuras, também conhecidas como rachaduras, ocorrem devido ao espessamento e ressecamento da pele, uso contínuo de calçados abertos, andar descalço, calçados que causam atrito e pressão, excesso de peso e até mesmo por causa de algumas patologias.

“Lembrando que as fissuras são consideradas porta de entrada para vírus, bactérias e fungos”, explica Yumi Ikeda. Para evitar as fissuras, mantenha a pele bem hidratada com creme próprio para os pés e envolva a área com plástico filme. Outra dica é não lixar os pés em excesso.

2. Evite retirar a cutícula

O enfraquecimento das unhas pode ocorrer por falta de vitamina B, proteínas, traumas (lesões), excesso de esmalte e removedor ou uso de medicamentos. Quando um desses fatores ocorre, as unhas podem apresentar ressecamento, escamação ou ficarem quebradiças e finas. Para evitar o enfraquecimento, não retire as cutículas e hidrate as unhas com hidratante ou óleo. Caso o problema persista, uma visita ao dermatologista torna-se necessária para uma avaliação do problema.

É preciso cuidado com unhas encravadas (Imagem: Tavarius | Shutterstock)

3. Não mexa na unha encravada

Para as pessoas com predisposição às unhas encravadas, o mais indicado é procurar por um podólogo, para ser feito o procedimento que consiste na remoção do excesso de pele e o corte técnico das lâminas, conforme a anatomia do dedo. “Caso tenha uma lesão (infecção), é necessária a remoção do ‘corpo estranho’ que pode ser espícula ou fibrina”, explica a podóloga.

Ou seja, nos casos de unha encravada, o melhor é não mexer, para não agravar o problema, e buscar a ajuda de um especialista. “Para não correr o risco de uma infecção no dedo por causa de um corte incorreto, o paciente deve sempre recorrer a um profissional de podologia”, ressalta Yumi Ikeda.

4. Invista em um escalda-pés

Para aqueles dias em que você se cansou bastante e os pés estão pedindo socorro, uma boa alternativa para relaxar é o famoso escalda-pés. “O banho de imersão é aconselhável para aliviar as tensões, a fim de proporcionar bem-estar”, explica a podóloga.

Para aliviar o cansaço, basta colocar dois litros de água morna ou quente em uma bacia e adicionar um punhado de sal grosso. Misture óleos essenciais relacionados ao relaxamento, como alecrim e lavanda. Deixe os pés de molho por cerca de 20 minutos e seque normalmente.

5. Utilize sapatos confortáveis

Quem nunca teve aquelas peles mais espessas e incômodas que se acumulam nas solas dos pés? “Tanto calo quanto calosidade surgem em pontos de atrito e pressão, e são causados pelos calçados utilizados no dia a dia”, afirma Yumi Ikeda.

Segundo a profissional, o calo abrange uma pequena área e pode ter um núcleo central. Já a calosidade é quando abrange uma área maior. Em ambos os casos, as dicas são usar sapatos confortáveis e manter uma hidratação frequente na área. Quando o problema se tornar incômodo, o ideal é procurar um especialista.