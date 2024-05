5 dicas para praticar yoga online adequadamente

Atividade pode se adaptar à sua agenda para te ajudar a encontrar equilíbrio e paz

Yoga online é perfeita para quem tem uma rotina corrida Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock

No ritmo acelerado do dia a dia, momentos de paz e equilíbrio podem ser encontrados por meio da prática de yoga. Não à toa, de acordo com The National Health Interview Survey, há 300 milhões de praticantes em todo o mundo. Tradicionalmente, as aulas são feitas presencialmente, em estúdios bem equipados. Todavia, com a rotina corrida, o yoga online tem se tornado uma alternativa atraente e prática.

“Hoje em dia, a praticidade é o principal critério para definir se algo será ou não escolhido como estilo de vida, e o yoga online oferece bastante praticidade, flexibilidade de horários, de localidade, mais conforto, etc., por isso muitas pessoas têm optado por esse modelo”, explica o professor de yoga e naturopata Ravi Kaiut.

Yoga online é tão eficaz quanto o presencial

A prática online não perde qualidade em comparação com a presencial. Ambas são eficazes, principalmente quando combinadas, afirma o professor. “A prática de yoga online mantém os benefícios tradicionais para o bem-estar e a saúde integral, você tem o acompanhamento de um profissional, recebe as orientações para a realização correta etc.”, explica.

Independentemente do modelo escolhido, os benefícios são garantidos. “Muitos preferem as aulas presenciais por buscarem mais interação pessoal e observação direta do instrutor, mas é possível ter o melhor dos dois modelos em um formato híbrido”, explica Ravi Kaiut, especialista no Método Kaiut Yoga, que oferece uma abordagem integral e baseada na ciência para mais qualidade de vida.

Praticar yoga online oferece praticidade para a rotina corrida Imagem: oneinchpunch | Shutterstock

Yoga online com qualidade

A seguir, confira algumas dicas para praticar yoga online em casa da maneira correta e garantir todos os benefícios para a saúde física e mental.

1. Tenha um espaço adequado

Reserve um local livre de distrações, de preferência com espaço suficiente para se movimentar livremente.

2. Cuidado com a câmera

Certifique-se de que a câmera permita ao instrutor ver claramente a sua postura e oferecer orientações mais precisas.

3. Providencie os equipamentos adequados

É importante ter um tapete de yoga para evitar escorregões durante as posturas. Se necessário, use acessórios como blocos, cintos e almofadas a depender das orientações do seu profissional.

4. Atente-se à postura e à respiração

Mantenha uma postura alinhada durante as práticas, e sempre acompanhe os padrões de respiração recomendados pelo instrutor.

5. Tenha o acompanhamento de um profissional

O yoga, seja online ou presencial, precisa do acompanhamento de um profissional para trazer bons resultados e prevenir lesões.

Por Adriana Quintairos