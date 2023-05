5 dicas para proteger a saúde dos rins

Médica explica como a alimentação ajuda a tratar e prevenir os cálculos renais

Alimentação saudável reduz os riscos de pedras nos rins Imagem: Crystal light | Shutterstock

A alimentação é o ponto-chave para uma vida saudável. Por meio dos alimentos, é possível obter as vitaminas, nutrientes e proteínas essenciais para o funcionamento adequado do organismo. No entanto, assim como algumas comidas podem oferecer benefícios, outras podem trazer prejuízos à saúde, sobretudo quando consumidas em excesso.

No caso das pedras nos rins, alguns alimentos como verduras, legumes, grãos e vegetais favorecem a função renal, mas outras substâncias que, geralmente, são gordurosas e ricas em sódio, agravam a situação do órgão. “A dieta é fundamental na prevenção dos cálculos, pois a composição da urina está diretamente relacionada com a alimentação”, afirma a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista, especialista em Medicina Interna e Nefrologia.

A seguir, a profissional explica como proteger a saúde dos rins. Veja!

1. Reduza o consumo de sal

O sódio causa aumento da excreção urinária de cálcio, gerando o acúmulo de pequenos cristais nos rins que podem favorecer a formação de cálculos renais. “Também é fundamental usar pouco sal no preparo dos alimentos e evitar os que já são salgados. Nesse sentido, uma dica importante é apostar nos temperos naturais para dar sabor à comida: alho, cebola, salsinha, cebolinha, coentro, limão ou outros de sua preferência devem entrar na lista. Quanto mais temperos você usar, menos sal precisará”, diz a médica.

2. Evite os alimentos prontos

A especialista também explica que os alimentos processados não são recomendados, pois são ricos em fósforo e substâncias que provocam a sobrecarga renal. “Devemos evitar: embutidos, temperos e molhos prontos, enlatados, conservas, queijos amarelos, sopas de pacote e macarrão instantâneo, carnes salgadas, salgadinhos para aperitivos, bolachas salgadas ou doces recheadas, margarina ou manteiga com sal, requeijão normal ou light, maionese pronta, patês, e produtos com glutamato monossódico (verifique o rótulo do molho de tomate pronto, salgadinhos, sardinha em lata, farofa e temperos prontos).”

Peixes e frangos são as melhores opções de proteínas para evitar a formação de pedras nos rins (Imagem: Ice9 | Shutterstock)

3. Fique atento ao excesso de proteína e carboidrato

Com relação aos macronutrientes, tome cuidado com o excesso de proteínas (principalmente as de origem animal) e carboidratos. “Prefira carnes magras, peixe ou frango sem pele”, diz a médica. “Os carboidratos (arroz, batata, massas, pães, bolos) não são proibidos, mas quando consumidos em excesso podem favorecer o ganho de peso, que contribui para a formação de pedras nos rins. Prefira arroz e macarrão integrais, biscoitos e pães integrais, pois contêm fibras que auxiliam no funcionamento intestinal e ajudam na saciedade”, diz a Dra. Caroline Reigada.

4. Consuma alimentos com oxalato com moderação

Café, achocolatados, chá preto, mate ou verde, chocolate, nozes, amendoim, mariscos e frutos-do-mar devem ser ingeridos com parcimônia. “Esses alimentos são ricos em oxalato, substância que favorece a formação de cálculos quando em excesso. Pessoas que possuem predisposição a absorver mais oxalato no intestino (portadores de doença de Crohn, doença celíaca, pancreatite crônica, síndrome do intestino curto) devem seguir mais essa orientação”, diz a Dra. Caroline Reigada.

5. Utilize suplementos somente com orientação

Os suplementos vitamínicos também entram na conta. Não consuma sem a orientação de um médico: “O excesso de algumas vitaminas (C e D) pode levar a formação de cálculos. Portanto, não use sem indicação”, finaliza a médica.

Por Paula Amoroso