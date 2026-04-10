5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos

Especialista compartilha estratégias que abordam disciplinas prioritárias, resolução de provas e preparação física e emocional

Concurso EAGS traz desafios que vão além da complexidade isolada das questões Imagem: ThalesAntonio | Shutterstock

Com alta competitividade e classificação definida por poucos erros, o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS) exige mais do que domínio teórico: estratégia e regularidade são determinantes para a aprovação. Nos últimos anos, houve aumento no nível interpretativo e no rigor gramatical na disciplina de Língua Portuguesa, seguido por um leve retorno a um perfil mais tradicional sem deixar de exigir domínio consistente do conteúdo.

Fabíola Soares, professora do Estratégia Militares, vertente voltada para os concursos de admissão às Forças Armadas do Estratégia Educacional, comenta que o principal desafio não está apenas na complexidade isolada das questões, mas na regularidade.

“Como a prova é objetiva e composta por muitos itens diretos, o candidato precisa manter alto índice de acertos ao longo de toda a prova. Isso torna o exame altamente competitivo, pois a classificação costuma ser definida por poucos erros”, explica.

A seguir, a professora lista os principais pontos que os candidatos podem esperar do Concurso EAGS. Confira!

1. Disciplinas que merecem mais atenção na preparação

As disciplinas específicas de cada especialidade devem ser priorizadas, pois têm maior peso na composição da média final, impactando diretamente a classificação. No entanto, a Língua Portuguesa desempenha um papel estratégico no resultado, já que, além de também compor a média, é o primeiro critério de desempate previsto no edital.

Na prática, isso significa que o candidato precisa buscar equilíbrio: um bom desempenho nas disciplinas específicas garante competitividade na nota, enquanto um alto rendimento em português pode ser decisivo para definir a classificação final em casos de médias semelhantes. Por isso, a preparação deve contemplar ambas com seriedade, especialmente no domínio completo do conteúdo de Língua Portuguesa.

2. Resolver provas anteriores realmente faz diferença

A prova do EAGS segue um padrão bastante consistente ao longo dos anos, tanto na estrutura quanto na forma de cobrança dos conteúdos. Ao resolver provas anteriores, o candidato passa a reconhecer recorrências, como o uso de textos literários, a presença de questões de interpretação associadas à gramática e a distribuição equilibrada dos tópicos do edital. Esse treino direcionado permite não apenas revisar o conteúdo, mas também desenvolver estratégia de prova.

Na fase final, o ideal é que o candidato priorize a resolução de provas anteriores completas, simulando o tempo e revisando erros Imagem: Levent Konuk | Shutterstock

3. Plano de estudos eficiente

Na reta final, o foco deve ser estratégico: menos teoria extensa e mais prática direcionada. O ideal é priorizar a resolução de provas anteriores completas, simulando o tempo real de prova, e revisar os erros de forma ativa. Em Língua Portuguesa, isso significa identificar padrões de falha, seja em interpretação ou em gramática, e corrigi-los de forma pontual. Revisões rápidas, listas de exercícios e análise de questões são mais eficazes do que o estudo teórico isolado nesse momento.

4. Preparo psicológico é importante para o concurso

O preparo psicológico impacta diretamente o desempenho no dia da prova. A gestão do tempo, o controle da ansiedade e a capacidade de manter a concentração ao longo das 100 questões são fatores decisivos. Muitos candidatos têm o conteúdo necessário, mas perdem rendimento por desgaste emocional. Por isso, treinar com provas completas e em condições semelhantes às reais é uma forma eficaz de fortalecer também o aspecto psicológico.

Além disso, o aspecto psicológico também é formalmente avaliado no processo seletivo, por meio do Exame de Aptidão Psicológica (EAP), previsto em edital. Nessa etapa, são analisadas características de personalidade e aptidões cognitivas, como disciplina, capacidade de adaptação a normas, raciocínio e atenção, essenciais para o desempenho das atividades militares.

5. Preparo para o teste físico

O teste físico é uma etapa eliminatória e, por isso, deve ser tratado com a mesma seriedade que a prova teórica. É comum que candidatos bem classificados na prova escrita não consigam aprovação final por não atingirem os índices exigidos. Segundo a professora, o ideal é iniciar a preparação física com antecedência, respeitando a progressão e mantendo regularidade, para chegar ao exame com segurança e desempenho adequado.

Por Mayara Sakumoto