5 erros comuns que comprometem a autoridade na comunicação

Confira dicas de fonoaudióloga para transmitir mais confiança e envolver o público com a sua fala

Ao melhorar a forma de falar em público, é possível transmitir mais autoridade na comunicação Imagem: fizkes | Shutterstock

Em um mundo cada vez mais conectado e competitivo, comunicar-se de forma eficaz é essencial para o sucesso em qualquer área. Seja um empresário, um acadêmico ou simplesmente alguém que deseja impactar positivamente seu público, a autoridade na fala desempenha um papel essencial.

Uma comunicação sólida e assertiva pode abrir portas, persuadir audiências e construir relacionamentos sólidos. Para alcançar esses objetivos, é fundamental adotar estratégias que aprimorem a autoridade na fala.

Fernanda de Morais, fonoaudióloga e mentora e especialista em Comunicação e Oratória, lista os 5 hábitos que diminuem a autoridade ao falar e apresenta dicas para melhorar esses hábitos. Confira!

1. Tom de voz monótono

Um tom de voz linear pode tornar qualquer discurso tedioso e carente de entusiasmo. A variação no tom vocal é fundamental para manter a atenção do público e transmitir segurança. Quando falamos com entusiasmo e confiança, somos mais propensos a envolver e inspirar nosso público.

2. Excesso ou falta de gestos com as mãos

Gestos bem calibrados podem complementar sua mensagem, tornando-a mais envolvente e convincente. No entanto, o excesso ou a falta de gestos pode distrair/diminuir a credibilidade do palestrante. A sincronia entre gestos e discurso é fundamental para manter o interesse da plateia.

3. Falta de contato visual

O mito de que é melhor olhar para o horizonte ao falar em público deve ser desfeito. O contato visual é uma poderosa ferramenta para conectar-se com a plateia. Quando olhamos diretamente nos olhos de nossos ouvintes, demonstramos confiança e respeito, construindo uma relação mais forte.

4. Fala prolixa

A clareza e a concisão são essenciais para manter a atenção do público. Evitar rodeios e explicações excessivas é fundamental para manter seu discurso envolvente e impactante. Um bom comunicador é aquele que vai direto ao ponto.

5. Uso de expressões fracas

Expressões como “eu acho” ou “talvez” são capazes de minar sua autoridade. Substituí-las por frases afirmativas e confiantes fortalece seu discurso. Além disso, o cuidado com vícios de linguagem é crucial para manter sua credibilidade.

Consequências desses hábitos

Mas como esses hábitos afetam a percepção do público em relação ao palestrante? A resposta é simples: eles podem prejudicar a capacidade do comunicador de envolver, inspirar e influenciar sua plateia.

“O público deseja ser motivado, deseja conhecer algo que possa melhorar seu dia a dia, seja social ou profissional, além de ‘ganhar tempo’ aprendendo algo bom, e esses detalhes podem impedir que isso aconteça. A nossa mente é muito acelerada e, se o palestrante não for estratégico em seu discurso, ele dará chances de as pessoas pensarem em outros assuntos e estarem presentes somente fisicamente”, relata a fonoaudióloga.

Com boas estratégias e foco no desenvolvimento de habilidades de comunicação, é possível superar desafios comuns, como nervosismo (Imagem: pics five | Shutterstock)

Como melhorar a autoridade ao falar?

De acordo com Fernanda, aqueles que desejam melhorar sua autoridade ao falar enfrentam desafios comuns, como o nervosismo, a falta de confiança e o medo do julgamento. No entanto, com treino, domínio do assunto, estratégia na estrutura da apresentação e foco no desenvolvimento de habilidades de comunicação, é possível superar esses obstáculos.

A linguagem corporal desempenha um papel fundamental na percepção do público. Ela deve ser adaptada ao contexto e ao público-alvo. A fonoaudióloga explica que, para um público corporativo, postura impecável e gestos firmes podem ser necessários, enquanto, em um ambiente mais descontraído, um pouco mais de informalidade é permitida.

“Se você deseja ter credibilidade, influenciar, impactar nas suas apresentações, ter o respeito dos colegas, superiores e subordinados e ter uma diferenciação perante outros profissionais, invista em se expressar com autoridade”, conclui a especialista.

Por Lais Fiocchi