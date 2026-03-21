5 livros de poesia que podem cair no vestibular

Entenda a importância do estudo dos textos poéticos e confira autores que são referência nesse estilo de literatura

Questões referentes à poesia são frequentes em vestibulares Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Em 21 de março de 1999, foi decretada a celebração anual do Dia Mundial da Poesia. A iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) teve o intuito de posicionar esse estilo de literatura no centro de conversas culturais e educacionais.

No Brasil, a poesia é responsável por apresentar figuras históricas como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, escritores que, além da relevância cultural, são importantes para a educação. No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em vestibulares, questões referentes à poesia são frequentes.

Segundo o autor de língua portuguesa do Sistema de Ensino pH, Diogo D’ippolito, isso acontece porque o texto poético exige do estudante uma leitura mais atenta e interpretativa. “Diferentemente de textos mais diretos, o poema convida o leitor a decifrar camadas de significado, o que permite às bancas avaliarem com mais precisão a capacidade de compreensão textual”, diz.

O entendimento da poesia, então, apresenta condições específicas de estudo e análise, pois conta com recursos complexos, como metáforas, sonoridade, ritmo, imagens simbólicas e jogos de linguagem. Essas características permitem que uma questão explore múltiplas habilidades de leitura em um texto curto, ideal para provas objetivas. Além disso, outro fator relevante para a presença desse conteúdo em vestibulares é a conexão direta entre poemas e contextos históricos, sociais e existenciais.

Como estudar poesia com sensibilidade e olhar atento

De acordo com Diogo D’ippolito, estudar poesia exige leitura ativa e frequente, com atenção aos detalhes da construção do texto. O ideal é reler o poema mais de uma vez, observar palavras-chave, tentar compreender o tema central e identificar como o sentido é construído verso a verso. “É importante estudar sobre os autores representativos e seus estilos, além de resolver questões de provas anteriores, pois ajuda o aluno a entender como a poesia costuma ser abordada nos vestibulares”, orienta Diogo D’ippolito.

Em uma literatura repleta de elementos lúdicos, a atenção se torna a principal prevenção a interpretações precipitadas, uma vez que muitos estudantes se prendem a detalhes isolados e deixam de perceber o sentido global do texto, segundo o autor de língua portuguesa.

Além disso, Diogo D’ippolito sinaliza que a leitura apressada pode levar à perda de nuances importantes que sustentam a resposta correta. “Outro equívoco é desconsiderar o contexto e as figuras de linguagem, interpretando expressões metafóricas como se fossem afirmações diretas ou tentar encontrar um único significado literal para o poema, ignorando sua natureza subjetiva e simbólica”, destaca.

Outro fator de relevância é que a poesia proporciona competências de formação humana, na qual ajuda o estudante a desenvolver sensibilidade, pensamento crítico e capacidade de expressão. Segundo Diogo D’ippolito, ao perceber que o poema dialoga com emoções, conflitos e experiências reais, o aluno deixa de encará-lo como algo distante e passa a vê-lo como um espaço de encontro consigo mesmo e com o mundo.

Livros de poesia que podem cair no vestibular

Para uma preparação digna de vestibular, Diogo D’ippolito indica cinco leituras fundamentais que marcaram a poesia brasileira e costumam dialogar com conteúdos recorrentes nas provas. Confira!

1. Morte e vida severina (1955)

“Morte e vida severina” aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife Imagem: Divulgação | Editora Alfaguara

Escrito por João Cabral de Melo Neto, “Morte e vida severina” é a obra mais popular do autor e aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. “É uma obra impecável e que traz uma crítica social e uma construção estética rigorosa”, comenta.

2. A rosa do povo (1945)

“A rosa do povo” combina poesia e reflexão histórica Imagem: Divulgação | Editora Record

De Carlos Drummond de Andrade, não precisa de manual crítico para ser apreciada. A obra se basta. Mas em se tratando de “A rosa do povo”, o contexto histórico em que o livro foi escrito e publicado ajuda a dar ainda mais sentido aos 55 poemas que compõem essa obra-prima, publicada em 1945, quando o poeta completou 43 anos. “Essa obra articula poesia e reflexão histórica, é uma ótima opção”, afirma.

3. Alguma poesia (1930)

“Alguma poesia” é uma coletânea dos principais poemas de Carlos Drummond de Andrade Imagem: Divulgação | Editora Record

De Carlos Drummond de Andrade, é uma coletânea dos principais poemas do escritor. “No meio do caminho”, “Poema de sete faces” e “Quadrilha” estão entre os poemas mais conhecidos do autor e todos fazem parte de “Alguma poesia”, seu livro de estreia, publicado em 1930, quando o poeta tinha 28 anos. “Alguma Poesia é uma das obras essenciais para compreender o modernismo brasileiro”, indica o especialista.

4. Romanceiro da inconfidência (1953)

“Romanceiro da inconfidência” conta com uma coletânea de poemas que possuem vida própria e que formam um longo e único poema Imagem: Divulgação | Global Editora

De Cecília Meireles, “Romanceiro da inconfidência” conta com uma coletânea de poemas que possuem vida própria e que formam um longo e único poema, lírico e épico ao mesmo tempo em que conta a história de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Elaborado por meio de uma profunda pesquisa, a conspiração revolucionária de poetas é recriada com maestria pela imensa poeta.

5. Libertinagem (1930)

“Libertinagem” tem a abordagem da liberdade formal como uma das grandes marcas Imagem: Divulgação | Global Editora

Escrito por Manuel Bandeira, “Libertinagem” tem a abordagem da liberdade formal como uma das grandes marcas, publicado em 1930, numa tiragem do autor com 500 exemplares. Entre outros, nele constam dois poemas essenciais, segundo Diogo D’ippolito: “Vou-me embora pra Pasárgada” e “Pneumotórax”, que se enraizaram na alma de gerações de leitores e firmaram o nome de Manuel Bandeira entre os nossos maiores poetas. “Libertinagem é uma obra essencial para o estudante compreender a importância da liberdade formal”, finaliza.

Por Tiago Loiola