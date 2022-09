5 livros que ensinam as crianças a cuidarem do planeta

Conheça obras literárias para incentivar os pequenos a preservarem o meio ambiente

Livros são o caminho para abordar de maneira educativa a preservação ambiental Imagem: Shutterstock

A primavera é uma estação repleta de cores, caracterizada por um clima mais ameno e pela floração de diversas espécies. Mas, com o início da estação, destaca-se, além das belezas naturais, a importância das árvores, os graves riscos causados pelo desmatamento, devido à exploração indevida, e o cuidado com o meio ambiente.

Para auxiliar crianças e jovens a compreenderem as questões ambientais e promover o cuidado com a natureza, a editora Paulus indica títulos que abordam, de maneira educativa, a importância da preservação ambiental. Confira!

1. Cadeira, cadeia quebrada

A obra infantojuvenil “Cadeira… cadeia quebrada”, escrita e ilustrada por Nireuda Longobardi, traz a história de uma cadeira, que relembra o seu passado como árvore e a companhia de seus antigos amigos. Depois, narra as etapas de sua extração, transformação, transporte e seu novo lar, nas brincadeiras de uma família em suas diversas e criativas utilizações. A obra incentiva a reflexão sobre os objetos que rodeiam as crianças, questionando do que são feitos e a sua origem, valorizando os recursos naturais.

2. A árvore dos meus dois quintais

Com um texto envolvente, que aborda a magia da imaginação, “A árvore dos meus dois quintais” conta a história de um menino e sua amizade com uma árvore plantada no quintal de casa. Com narrativa poética, a obra convida o leitor a refletir sobre o carinho e o respeito presentes nesta relação. “Sem gente e sem árvores ao nosso redor, nada feito, a vida fica completamente desprovida de sentido. Mais do que temas importantes, as amizades e o meio ambiente são essenciais, imprescindíveis”, reflete o autor Jonas Ribeiro.

Chico, homem da floresta conta a história do defensor da natureza (Imagem: Reprodução digital / Editora Paulus)

3. Chico, homem da floresta

“Chico, homem da floresta”, faz parte da coleção Brasileirinhos, que adapta para o público infantil a história de grandes personalidades brasileiras. A obra de Lúcia Fidalgo apresenta a trajetória de Chico Mendes, ex-seringueiro e defensor da natureza e dos povos originários na Amazônia.

O livro transmite várias mensagens às crianças, do amor e o respeito do ser humano pela natureza até a não desistência na luta por causas justas, neste caso pela preservação da floresta. O livro tem ilustrações do artista plástico Demóstenes Vargas, que engrandecem o projeto.

4. O pequeno baobá

A obra infantil “O pequeno baobá”, escrita por André Luís Oliveira e ilustrada por Lucas Sartorato Busatto, conta a história de um pequeno baobá, que vivia à sombra de muitas árvores adultas. Mostra como a pequena árvore superou seus medos e teve acesso a caminhos nunca explorados. Neste livro, também é possível aprender sobre coragem, decisão, personalidade, proteção, generosidade, amizades, defeitos, qualidades e exageros.

5. Quem mexeu na minha floresta?

A obra da coleção Imagem da Palavra tem como objetivo exercitar a criatividade dos leitores. “Quem mexeu na minha floresta?”, de Adalberto Cornavaca, é dedicado a todas as crianças que amam e protegem o meio ambiente e, por meio de belas imagens, visa interagir e convidar as crianças para que encontrem seus próprios caminhos.

Por Érika Augusto em colaboração com Redação Edicase