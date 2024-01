5 receitas de sobremesas veganas de dar água na boca

Aprenda a preparar doces deliciosos sem ingredientes de origem animal

Brownie de chocolate vegano Imagem: etorres | Shutterstock

Sabia que é possível preparar sobremesas deliciosas sem ingredientes de origem animal? O mundo vegetal é rico em texturas, cheiros e sabores, o que permite criar doces tão saborosos quanto os tradicionais. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas incríveis de sobremesas veganas para você experimentar. Confira!

Brownie de chocolate vegano

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo com fermento

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de açúcar mascavo

mascavo 1 pitada de sal

1 xícara de chá de leite de amêndoas

4 colheres de sopa de óleo

3 gotas de essência de baunilha

250 g de chocolate meio amargo vegano

1/2 xícara de chá nozes sem casca picadas

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta 200 g do chocolate e reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o cacau, o açúcar mascavo e o sal e misture bem. Adicione o leite de amêndoas, o óleo, a essência de baunilha, o chocolate derretido e mexa para incorporar. Acrescente as nozes e o restante do chocolate e misture bem. Após, unte uma assadeira com óleo de coco, disponha a mistura sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 30 minutos. Sirva em seguida.

Doce de abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de abacaxi descascado e picado em cubos

5 xícaras de chá de água

3/4 de xícara de chá de açúcar cristal

2 colheres de chá de ágar-ágar

3 colheres de sopa de leite de coco

de leite de coco Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi, a água e o açúcar cristal e leve ao fogo médio para cozinhar até começar a borbulhar. Após, reduza o fogo e cozinhe por mais 45 minutos. Acrescente o ágar-ágar e o leite de coco e mexa para incorporar. Depois, distribua o doce em taças e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Manjar de coco vegano Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock

Manjar de coco vegano

Ingredientes

Manjar

7 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de água

3 xícaras de chá de leite de coco

de coco 7 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de coco ralado fresco

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Calda

250 g de ameixas secas sem caroço

1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Manjar

Em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar, o coco ralado, o amido de milho reservado e o sal e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, sem mexer. Desligue o fogo e reserve. Após, unte uma forma com furo central com óleo de coco e despeje o creme sobre ela. Deixe esfriar, cubra com plástico- filme e leve à geladeira por 4 horas.

Calda

Em uma panela, coloque as ameixas, o açúcar e a água e misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar até obter uma calda, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e deixe esfriar. Após, desenforme o manjar e cubra com a calda. Sirva em seguida.

Musse de maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

Polpa de 4 maracujás

1 xícara de chá de água

5 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de ágar-ágar

Água para deixar as castanhas-de-caju de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá e a água e bata bem. Em seguida, coe a mistura e transfira para uma panela. Acrescente o açúcar e o ágar-ágar e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Junte as castanhas-de-caju reservadas e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Creme de manga com chia

Ingredientes

Polpa de 2 mangas

4 colheres de sopa de sementes de chia

1/3 de xícara de chá de castanha-de-caju hidratada

8 folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manga e as castanhas-de-caju e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, adicione as sementes de chia e as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.