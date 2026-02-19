5 signos que vão se dar melhor com o Sol em Peixes
Veja quais nativos serão beneficiados e como aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito
Com a entrada do Sol em Peixes, o clima coletivo ficará mais sensível, intuitivo e emocional. Será um período que favorecerá empatia, espiritualidade, criatividade e fechamento de ciclos. A racionalidade cederá espaço à escuta interna, aos sentimentos e à conexão com algo maior. Por isso, alguns signos sentirão esse movimento de forma mais fluida e poderão aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito.
A seguir, confira quais signos vão se dar melhor com o Sol em Peixes!
1. Peixes
O protagonista do momento! Com o Sol no próprio signo, Peixes se sentirá mais confiante, inspirado e conectado com sua essência. Será uma fase de brilho pessoal, clareza emocional e fortalecimento da identidade. Haverá intuição aguçada, magnetismo e mais sensibilidade para fazer escolhas alinhadas à alma. Dica: confie no que sente, mas mantenha os pés no chão para não se perder em excessos.
2. Câncer
Conexão emocional em alta, Câncer se beneficiará do Sol em Peixes por conta da afinidade emocional entre os signos de Água. O período favorecerá cura emocional, reconciliações, fortalecimento de vínculos afetivos e decisões guiadas pelo coração. Será um ótimo momento para investir em estudos, espiritualidade e projetos que tragam propósito.
3. Escorpião
Profundidade e transformação, Escorpião encontrará no Sol em Peixes um terreno fértil para se regenerar emocionalmente. A intuição ficará mais forte, os processos internos se aprofundarão e haverá mais facilidade para compreender situações complexas e emocionais. Dica: será uma excelente fase para terapias, autoconhecimento e encerramento de ciclos que não fazem sentido.
4. Touro
Mesmo sendo um signo de Terra, Touro conseguirá usar a energia pisciana de forma construtiva. O Sol em Peixes ajudará a suavizar rigidez, ampliar a empatia e trazer mais sensibilidade para relações, especialmente amizades e projetos coletivos. Confie mais no fluxo e menos no controle — isso poderá abrir portas inesperadas.
5. Virgem
Virgem, signo oposto a Peixes, será diretamente impactado por esse trânsito. Apesar dos desafios, poderá crescer muito ao aprender a confiar menos no excesso de lógica e mais na sensibilidade. Parcerias e relações ganharão destaque. Dica: aceitar que nem tudo precisa de explicação racional poderá trazer alívio e clareza emocional.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
