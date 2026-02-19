5 signos que vão se dar melhor com o Sol em Peixes

Veja quais nativos serão beneficiados e como aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito

O Sol em Peixes trará sensibilidade, intuição e oportunidades de crescimento pessoal Imagem: Dabarti CGI | Shutterstock

Com a entrada do Sol em Peixes, o clima coletivo ficará mais sensível, intuitivo e emocional. Será um período que favorecerá empatia, espiritualidade, criatividade e fechamento de ciclos. A racionalidade cederá espaço à escuta interna, aos sentimentos e à conexão com algo maior. Por isso, alguns signos sentirão esse movimento de forma mais fluida e poderão aproveitar melhor as oportunidades desse trânsito.

A seguir, confira quais signos vão se dar melhor com o Sol em Peixes!

1. Peixes

Peixes viverá um momento de conexão com sua essência e clareza emocional Imagem: GooseFrol | Shutterstock

O protagonista do momento! Com o Sol no próprio signo, Peixes se sentirá mais confiante, inspirado e conectado com sua essência. Será uma fase de brilho pessoal, clareza emocional e fortalecimento da identidade. Haverá intuição aguçada, magnetismo e mais sensibilidade para fazer escolhas alinhadas à alma. Dica: confie no que sente, mas mantenha os pés no chão para não se perder em excessos.

2. Câncer

Para Câncer, o período será propício para investir na espiritualidade e no aprendizado Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Conexão emocional em alta, Câncer se beneficiará do Sol em Peixes por conta da afinidade emocional entre os signos de Água. O período favorecerá cura emocional, reconciliações, fortalecimento de vínculos afetivos e decisões guiadas pelo coração. Será um ótimo momento para investir em estudos, espiritualidade e projetos que tragam propósito.

3. Escorpião

Para Escorpião, será o momento de cuidar do emocional e se dedicar ao autoconhecimento Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Profundidade e transformação, Escorpião encontrará no Sol em Peixes um terreno fértil para se regenerar emocionalmente. A intuição ficará mais forte, os processos internos se aprofundarão e haverá mais facilidade para compreender situações complexas e emocionais. Dica: será uma excelente fase para terapias, autoconhecimento e encerramento de ciclos que não fazem sentido.

4. Touro

Touro precisará ser mais confiante e abrir mão do controle para vivenciar novas oportunidades Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Mesmo sendo um signo de Terra, Touro conseguirá usar a energia pisciana de forma construtiva. O Sol em Peixes ajudará a suavizar rigidez, ampliar a empatia e trazer mais sensibilidade para relações, especialmente amizades e projetos coletivos. Confie mais no fluxo e menos no controle — isso poderá abrir portas inesperadas.

5. Virgem

Para Virgem, a sensibilidade poderá ser uma grande aliada na jornada de crescimento pessoal Imagem: GooseFrol | Shutterstock

Virgem, signo oposto a Peixes, será diretamente impactado por esse trânsito. Apesar dos desafios, poderá crescer muito ao aprender a confiar menos no excesso de lógica e mais na sensibilidade. Parcerias e relações ganharão destaque. Dica: aceitar que nem tudo precisa de explicação racional poderá trazer alívio e clareza emocional.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.