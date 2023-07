5 técnicas para realçar o contorno da mandíbula  

Especialistas explicam quais procedimentos podem ser utilizados para combater a flacidez e gordura do rosto

Linha da mandíbula marcada promove aparência mais jovem Imagem: New Africa | ShutterStock

Basta uma rápida pesquisa no TikTok para entender que a #snatchedjawline já conta com mais de 217 milhões de visualizações. ‘Snatched jawline’ significa linha da mandíbula arrebatada, ou seja, projetada, sem flacidez e/ou gordura. E tanto frenesi tem um motivo: o contorno mais marcado está associado à juventude. Bella Hadid, Lily Rose Depp e Kendall Jenner estão na listinha de mulheres com mandíbulas bem definidas.

“Com o envelhecimento, o osso da mandíbula sofre uma reabsorção e o ângulo se torna menos definido, mais arredondado. Sem contar o surgimento da papada, já que a região fica mais flácida e pode acumular gordura. Quando há um aumento na parte inferior do rosto, a face pode passar a sensação de desequilíbrio. E há quem se incomode”, explica o cirurgião plástico Marcelo Sampaio, especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pelo Hospital das Clínicas (USP).

Contudo, segundo o especialista, é preciso ter cuidado para não exagerar nas técnicas que visam uma mandíbula mais definida. “Está tudo bem procurar um especialista quando algo incomoda, interfere na autoestima. O que precisa é ter bom senso e seguir as recomendações do seu médico, não exagerar nas técnicas de remodelação”, afirma.

A seguir, confira algumas técnicas que ajudam a deixar o contorno da mandíbula mais marcado!

1. Preenchimento com ácido hialurônico

Existem vários procedimentos para melhorar a linha da mandíbula. Um deles é o preenchimento com ácido hialurônico. “Ele é indicado para volumizar a área, conferindo uma aparência mais definida”, aponta a dermatologista Geisa Costa. Ela conta que o resultado é duradouro: entre seis meses e dois anos.

2. Lipoaspiração

Na região da papada, a gordura localizada é removida com cânulas bem finas e o procedimento pode ser combinado com um lifting cérvico-facial, que é a suspensão do tecido que se tornou flácido, por meio de suturas internas. “Após o procedimento, o Facetite e o Morpheus, radiofrequências minimamente invasivas, são aliados importantes na retração de pele, já que ajudam a tratar esse excesso na região”, detalha Marcelo Sampaio.

Os cosméticos auxiliam na firmeza da pele (Imagem: deniskomarov | Shutterstock)

3. Cremes firmadores

Os cremes firmadores podem ajudar a definir o contorno do rosto, mas depende da origem e do tipo do problema. “Os cosméticos com ação firmadora são coadjuvantes e podem ser utilizados desde que sejam indicados pelo dermatologista, mas eles não dão o mesmo efeito que os preenchedores, são apenas coadjuvantes”, comenta Geisa Costa.

4. Tratamento não cirúrgico para gordura

Segundo Geisa Costa, existem tratamentos não cirúrgicos para redução de gordura que podem ser associados ao procedimento de rejuvenescimento da mandíbula. Um exemplo é o CoolSculpting, que utiliza resfriamento controlado para promover a morte das células de gordura. “Ainda podemos incluir a radiofrequência, o ultrassom microfocado e a aplicação de enzimas”, afirma.

5. Uso de gua sha e o rolinho de jade

Conforme explica a médica, o uso de gua sha e o rolinho de jade não têm capacidade de quebrar as células de gordura ou definir a linha do rosto. Além disso, adesivos de face lifting podem resultar em um efeito rebote, em que a pele pode ficar ainda mais flácida quando removidos. “É imprescindível que quem sofre com essa condição procure um profissional para a elaboração/realização de protocolos personalizados”, finaliza.

Por Ana Marigliani