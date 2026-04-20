6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Arquiteta compartilha soluções para tornar ambientes compactos mais funcionais, aproveitando cada metragem

Planejamento inteligente, soluções funcionais e boas escolhas estéticas são essenciais para aproveitar ao máximo espaços pequenos Projeto: Mariana Bamont Arquitetura | Imagem: Carina Borelli

Nas grandes cidades, casas e apartamentos pequenos têm se tornado cada vez mais comuns, sendo excelentes alternativas para jovens profissionais, estudantes, pessoas solteiras ou casais que buscam um estilo de vida prático e dinâmico. No entanto, mesmo com a limitação de espaço nesses imóveis, é possível conciliar conforto e eficiência.

Para a arquiteta Mariana Bamont, o segredo está em unir planejamento inteligente, soluções funcionais e boas escolhas estéticas, criando espaços que atendam às necessidades da rotina e, ao mesmo tempo, transmitam personalidade e bem-estar.

Erros mais comuns ao organizar pequenos espaços

O excesso de decorações pequenas é um dos erros mais frequentes em espaços menores: elas poluem visualmente e tiram a sensação de respiro. Bloquear passagens com móveis grandes ou mal posicionados também compromete a fluidez. “Em ambientes pequenos, organização visual é essencial. Uma circulação bem planejada garante conforto, leveza e um uso muito mais funcional do espaço”, explica Mariana Bamont.

Móveis multifuncionais: aliados dos espaços compactos

Planejados de forma estratégica, os móveis multifuncionais otimizam espaços, melhoram a circulação e atendem a diferentes necessidades em um único móvel. Veja algumas sugestões por ambiente:

Sala: estantes que dividem e armazenam, rack que vira mesa e mesas de centro com baú;

estantes que dividem e armazenam, rack que vira mesa e mesas de centro com baú; Quarto: camas com baú ou gavetões, escrivaninhas dobráveis e armários com canto de estudo integrado;

camas com baú ou gavetões, escrivaninhas dobráveis e armários com canto de estudo integrado; Escritório/home office: bancadas retráteis e mesa acoplada à marcenaria;

bancadas retráteis e mesa acoplada à marcenaria; Cozinha: bancadas extensíveis, armários com divisórias otimizadas e nichos embutidos;

bancadas extensíveis, otimizadas e nichos embutidos; Varanda: bancos com baú e mesas dobráveis integradas à parede ou guarda-corpo;

bancos com baú e mesas dobráveis integradas à parede ou guarda-corpo; Entrada/hall: sapateiras que funcionam como banco e painéis com cabideiro, espelho e nichos.

Integração, boa circulação, iluminação e cores contribuem para a sensação de amplitude dos ambientes Projeto: Mariana Bamont Arquitetura | Imagem: Carina Borelli

Conforto e praticidade em imóveis pequenos

Para Mariana Bamont, é totalmente possível aliar conforto e praticidade em metragens reduzidas. Com planejamento e escolhas inteligentes, fatores como integração de ambientes, boa circulação, iluminação e cores contribuem para a sensação de amplitude. “Um imóvel pequeno pode ser tão confortável quanto um grande, muitas vezes até mais prático e fácil de manter”, afirma.

Dicas para transformar qualquer espaço

Independentemente da metragem, todo espaço tem potencial para ser mais funcional e bem aproveitado. Algumas soluções fazem toda a diferença:

Entrada organizada: chapelarias, sapateiras e espaços para objetos de uso diário facilitam a rotina e evitam bagunça; Lavanderia otimizada: espaço para itens grandes, cestos integrados e nichos verticais, sem abrir mão da estética; Armazenamento inteligente: armários até o teto, marcenaria contínua e móveis com dupla função; Integração de ambientes: unir sala, cozinha e varanda cria layouts mais fluidos e amplia visualmente o espaço; Revisão da planta: reposicionar paredes, portas ou circulações pode gerar mais armazenamento e melhorar a funcionalidade sem grandes obras; Personalização: cada projeto considera os hábitos e a rotina dos moradores para garantir um resultado prático, confortável e sob medida.

Por Mônica Alonso