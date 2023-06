6 grupos de animais vertebrados e as suas características

Prepare-se para os vestibulares conhecendo mais sobre os animais vertebrados

Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal. Essa estrutura é composta por uma série de ossos chamados vértebras, que fornecem suporte e proteção à medula espinhal. Os vertebrados são um grupo diversificado de animais que inclui peixes, anfíbios, répteis, serpentes, aves e mamíferos. A seguir, conheça os 6 grupos de animais vertebrados!

Peixes

Representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e as águas doces dos rios, lagos e açudes. São animais pecilotérmicos: a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente.

A maioria dos peixes respira por meio de brânquias, também conhecidas como guelras. O coração dos peixes tem duas cavidades: um átrio e um ventrículo – e por ele circula apenas sangue não oxigenado. Alguns peixes são herbívoros, alimentando-se principalmente de algas. Outros são carnívoros e alimentam-se de outros peixes e de animais diversos, como moluscos e crustáceos.

O sistema digestório dos peixes é constituído por boca, faringe, esôfago, estômago e intestino, além de glândulas anexas, como o fígado e o pâncreas. Existem duas classes de peixes: a classe dos condrictes ou peixes cartilaginosos e a classe dos osteíctes ou peixes ósseos.

A maioria dos peixes ósseos apresenta fecundação externa: a fêmea e o macho liberam seus gametas na água. Após a fecundação do óvulo por um espermatozoide, forma-se o zigoto.

Em muitas espécies de peixes ósseos, o desenvolvimento é indireto, com larvas chamadas alevinos. Nos peixes cartilaginosos, a fecundação é geralmente interna: o macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. O desenvolvimento é direto: os ovos dão origem a filhotes que já nascem com o aspecto geral de um adulto, apenas menores.

Anfíbios

São encontrados apenas na água doce e em ambiente terrestre. O nome do grupo foi dado em razão de a maioria de seus representantes possuir a fase larval aquática e de respiração branquial (girinos) e uma fase adulta, de respiração pulmonar e cutânea, que habita o meio terrestre úmido. São heterotermos, como os peixes. Os anfíbios adultos precisam viver perto da umidade: sua pele é fina e pobremente queratinizada, muito sujeita à perda de água.

Uma delgada epiderme, dotada de inúmeras glândulas mucosas, torna a pele úmida e lubrificada, constituindo-se de um importante órgão respiratório. O coração apresenta três cavidades: dois átrios (um direito e um esquerdo) e um ventrículo.

Nos sapos, nas rãs e pererecas, os sexos são separados. A fecundação é externa, em meio aquático. As fecundações vão ocorrendo, e cada ovo possui uma membrana transparente que contém, no seu interior, um embrião em desenvolvimento que consome, para a sua sobrevivência, alimento rico em reservas originadas do óvulo.

Após certo tempo de desenvolvimento, de cada ovo emerge uma larva sem patas, o girino, contendo cauda e brânquias. Após certo tempo de vida na água, inicia-se uma série de modificações no girino, que prenunciam a fase adulta. A metamorfose consiste na reabsorção da cauda e das brânquias e no desenvolvimento dos pulmões e das quatro patas.

Répteis

Existem cerca de 7 mil espécies conhecidas. Surgiram há cerca de 300 milhões de anos, foram os primeiros vertebrados efetivamente adaptados à vida em lugares secos, embora alguns animais deste grupo, como as tartarugas, sejam aquáticos. São pecilotérmicos: a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. A pele pode apresentar escamas (cobras), placas (jacarés, crocodilos) ou carapaças (tartarugas, jabutis).

A respiração dos répteis é pulmonar; seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. O coração da maioria dos répteis apresenta dois átrios e dois ventrículos parcialmente divididos. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros; algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras.

Eles possuem sistema digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos, de onde saem os filhotes. Esses ovos têm casca rígida e consistente como couro. Os ovos se desenvolvem em ambiente de baixa umidade.

Serpentes

É uma classe dos répteis (ofídios) que não têm pernas. Uma serpente é peçonhenta (venenosa) quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal ou sulco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa.

Aves

Constituem uma classe de animais caracterizados principalmente por possuírem penas. São endotérmicos, ovíparos e possuem apêndices locomotores anteriores modificados em asas, bico córneo e ossos pneumáticos. Somente as aves constituem mais de 9.000 espécies no mundo. O coração é dividido em quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos e não misturam sangue.

Embora os pulmões sejam pequenos, existem sacos aéreos, ramificações pulmonares membranosas que penetram por entre algumas vísceras e mesmo no interior de cavidades de ossos longos. Possuem um sistema digestivo completo, composto por boca, faringe, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino, cloaca e órgãos anexos (fígado e pâncreas).

As aves possuem uma bolsa única, a cloaca, onde desembocam as partes finais do sistema digestivo, urinário e reprodutor e que se abre para o exterior eliminando fezes, urina e também os ovos.

Mamíferos

Constituem o grupo mais evoluído e mais conhecido do reino Animalia. Nesta classe, incluem-se toupeiras, morcegos, roedores, gatos, macacos, baleias, cavalos, veados e muitos outros, o próprio homem entre eles. Com raras exceções, todos apresentam o corpo coberto de pelos e têm temperatura interna constante. A pele é formada por duas camadas principais: epiderme e derme. As glândulas localizadas na derme (sebáceas, sudoríparas e mamárias) são um dos aspectos mais marcantes. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus.

Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Até mesmo os mamíferos aquáticos têm pulmões, eles precisam vir à superfície para respirar. A energia para a homeotermia e para as atividades em geral dos mamíferos depende da respiração e da circulação.

O coração dos mamíferos apresenta quatro cavidades, com circulação fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue favorecendo a homeotermia corporal. Há fecundação interna, em que o macho coloca o esperma dentro do corpo da fêmea, ocorrendo o encontro dos gametas. Esses seres chamados vivíparos têm filhotes que nascem após serem gerados no útero da mãe.

Em relação à reprodução, dividem-se em três grandes grupos: placentários (maior grupo em que os ovos amnióticos são geralmente minúsculos e retidos no útero da fêmea para o desenvolvimento, com a ajuda de uma placenta que fornece fixação e nutrientes para, ao nascer, já estarem desenvolvidos); marsupiais (grupo em que não existe placenta para nutrir o embrião durante o desenvolvimento no útero. Ao nascerem, os marsupiais não se encontram totalmente desenvolvidos); monotremados (grupo de animais que põem ovos semelhantes aos dos répteis, donde nasce um minúsculo embrião que se desloca para uma bolsa, onde termina o seu desenvolvimento como o ornitorrinco e o equidna).

