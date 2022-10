7 dicas de como inserir a cristaleira na decoração

Arquiteta explica como a peça pode ajudar a compor um ambiente moderno e sofisticado

Cristaleiras são funcionais e tornam o ambiente mais elegante Imagem: Shutterstock

A cristaleira surgiu em meados do século XVII. Ela foi criada especialmente para que Maria II, rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda, pudesse expor as suas taças e louças. Com o passar do tempo, esse clássico mobiliário se tornou ícone de riqueza, sofisticação, funcionalidade e valor.

A arquiteta Cristiane Schiavoni, à frente do escritório que leva o seu nome, afirma que a cristaleira é um item atemporal e que se moldou ao longo do tempo. “Eu sou apaixonada pelo móvel por acreditar na importância que ela exerce no décor de interiores. Junto com sua beleza, eu considero como uma peça perfeita para deixar tudo mais acessível na ala social da casa”, afirma.

Hoje, a peça multifacetada pode ser encontrada em diferentes modelos, formatos, texturas e cores, além de figurar em versões modernas, personalizadas ou como verdadeiras relíquias de família. A seguir, confira algumas dicas de como inserir a cristaleira na decoração.

1. Utilize cristaleiras que combinem com o ambiente

Com o passar dos anos, à medida que as técnicas de marcenaria foram avançando e décor evoluindo com seus variados estilos, em alguns momentos as cristaleiras até perderam um pouco de sua força e presença cativa nos ambientes. Entretanto, segundo a profissional, a modernidade se encarregou de modificá-las e, hoje, elas voltaram com uma gama muito maior de modelos e valor agregado. “A cristaleira ganhou representatividade na arquitetura de interiores contemporânea e a sua forma vai depender da personalidade dos moradores. Mais atual, impossível”, comenta Cristiane.

2. Pense na otimização do espaço

Longe das antigas peças soltas, que nos remetem ao ambiente de antiquários, o décor atual trabalha com cristaleiras embutidas em paredes ou móveis, contribuindo para a otimização dos espaços e se adaptando-se a ideia de que os espaços de habitação devem ser cada vez mais personalizados em função da área disponível.

3. Combine os estilos

Se engana quem acredita que as cristaleiras combinam apenas com a leitura clássica da decoração. Uma das tendências do design de interiores é a mistura de estilos – o que torna tudo mais dinâmico, criativo e personalizado. Sendo assim, até mesmo aquelas peças com cara de “casa de vó” têm a sua relevância nos projetos contemporâneos e, ao assumir a sua postura de protagonista, impõem forte personalidade.

Cristaleira propicia benefícios para diversas atividades do dia a dia (Imagem: Shutterstock)

4. Considere a funcionalidade

A cristaleira assume funcionalidades e propicia benefícios para diversas atividades do dia a dia. Além do papel de acomodar taças e louças, ela torna o ambiente mais elegante e prático. “Gosto de recomendar a cristaleira para meus clientes e argumento com o seguinte pensamento: tudo o que estiver de fácil acesso, as pessoas utilizarão com mais frequência. Do contrário, tudo aquilo que está acondicionado em um lugar mais privado da casa tanto pode ser esquecido como também pode ser um desestímulo para utilizar. No final das contas, só acumulará poeira e ocupará espaço”, alega a especialista.

5. Defina o local correto para a cristaleira

Não menos importante para as cristaleiras, mas alguns de seus papéis principais são o de compor o décor e impor a personalidade de seus moradores no ambiente. Com as suas paredes de vidro e design único, elas expõem as louças mais grandiosas ou com grande valor afetivo para a família – para assim desempenhar corretamente o seu papel de destaque no espaço.

Para isso, a decisão pelo local certo é primordial. “O posicionamento da cristaleira dependerá dos hábitos dos moradores, respeitando a personalidade e as necessidades da família. Entretanto, eu aconselho prestigiá-la na área social, em cômodos como o living, a sala de jantar ou varanda gourmet”, comenta Cristiane Schiavoni. Caso o objetivo seja praticidade além da decoração, posicioná-la na cozinha também pode ser uma boa estratégia.

6. Evite colocá-la em locais de circulação

Caso a peça não seja feita sob medida, é essencial ter conhecimento sobre o espaço disponível para a sua inserção, versus o tamanho do mobiliário. Dessa forma, fica mais fácil evitar que a circulação seja comprometida. Na hora de organizar os itens, uma dica que a arquiteta dá é enaltecer e dispor os utensílios mais bonitos e lustrosos em locais de destaque na cristaleira.

7. Destaque peças afetivas

Um dos principais valores agregados a cristaleira é o lado sentimental ativado por sua presença no décor. Muitas vezes, elas podem ser herdadas de geração para geração ou eleitas para expor itens especiais recebidos de entes queridos, adquiridos em viagens ou mesmo comprados em antiquários. E peças tão significantes merecem ser tratadas com grande relevância e destaque. Sem contar que, dessa forma, elas trazem a sensação de acolhimento, de que estamos em casa, e ajudam a tornar o ambiente único.