7 dicas importantes para te ajudar a encontrar um bom personal trainer

Especialista explica como o auxílio de um profissional personalizado pode fazer diferença no seu treino

Personal trainer oferece atendimento personalizado Imagem: Shutterstock

A busca por uma melhor qualidade de vida e por um corpo malhado tornaram-se características da sociedade atual. Visando atender a forte demanda do mercado, surgiram milhares de academias pelas ruas das cidades brasileiras. Contudo, o modo de operacionalização do atendimento a muitos alunos, pode generalizar para todos os usuários a mesma metodologia de treinamento.

A solução encontrada por muitos frequentadores de academias para eliminar aqueles quilinhos a mais acumulados no inverno e exibir uma melhor forma física durante o verão é recorrer aos profissionais especializados.

Por que optar treinar com um personal trainer?

Para Givanildo Matias, personal trainer, o público que busca esse serviço especializado, em geral, é formado por pessoas que não gostam do ambiente de academia, tem limitações com horários, possuem necessidades específicas ou não gostam muito de treinar e precisam de um serviço com qualidade e conveniência.

Vantagens para os alunos

De acordo com Givanildo Matias, o treinamento físico é diferenciado para todos os clientes. “No início, o aluno terá, antes de qualquer atividade física, um diagnóstico, uma análise precisa de suas reais necessidades. Depois, serão prescritas atividades de acordo com a carência do aluno, que terá o acompanhamento na execução dos exercícios e no controle dos resultados”, afirma.

Ainda segundo o profissional, os treinos são preparados de modo a deixar o aluno mais motivado para as aulas. “São usadas técnicas diferentes do trabalho convencional, e a soma de tudo isso conduz o aluno a ter mais disciplina e melhores resultados”, acrescenta.

Conhecer o profissional e ter referências é importante antes de contratar um personal trainer (Imagem: Shutterstock

O que considerar na hora de contratar um personal trainer?

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são importantes antes de contratar um personal trainer. Por isso, Givanildo Matias lista algumas dicas para te ajudar a encontrar um bom profissional. Confira!

1. Conheça o profissional

Procure saber se ele realmente é formado em Educação Física e possui o registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF;

2. Busque referências

Verifique se ele tem referências. Para isso, peça telefone de alunos atuais, confira onde ele trabalhou ou trabalha e faça contatos;

3. Procure um profissional atualizado

Procure saber se ele se atualiza periodicamente com cursos e participação em eventos da área;

4. Faça uma aula teste

Realize uma aula teste para avaliar o trabalho antes de contratar os serviços;

5. Conheça a metodologia

Converse sobre a metodologia de trabalho que ele vai usar, se vai ter avaliação física, o que fará nos treinos etc;

6. Esteja atento ao local das aulas

Combine o local em que serão realizadas as aulas. E, caso os treinos sejam ao ar livre, verifique se o profissional levará os acessórios necessários;

7. Busque um profissional que atenda as suas necessidades

Para casos especiais, procure saber se o personal trainer realmente entende do problema que você procura resolver. Se não, talvez seja necessário buscar um especialista.