7 dicas para comprar a TV certa para o seu videogame

Escolher corretamente o televisor pode tornar sua experiência de jogo ainda melhor

Na hora de comprar sua TV, verifique as avaliações online de outros jogadores e as especificações do produto Imagem: Reprodução | Samsung

Comprar uma TV para jogar videogame pode ser uma tarefa complicada, pois existem muitos recursos diferentes que podem ser importantes para diferentes jogadores. Pensando nisso, separamos algumas dicas práticas para ajudá-lo a escolher a televisão certa para as suas necessidades de jogo:

1. Resolução

A resolução é um dos fatores mais importantes a serem considerados ao comprar uma TV para jogar videogame. A maioria dos jogadores de videogame prefere uma resolução mais alta, 4K ou 8k, para obter uma imagem mais nítida e detalhada.

2. Taxa de atualização

A taxa de atualização é outra consideração importante para jogos. A mais alta (por exemplo, 120Hz) proporcionará uma imagem mais suave e reduzirá o atraso de entrada (input lag).

3. Tempo de resposta

O tempo de resposta é a quantidade de tempo que leva para um pixel mudar de cor. Um tempo de resposta mais baixo é melhor para jogos, pois reduz o efeito de “fantasma” e diminui o desfoque em jogos de ação rápida.

4. HDR

A tecnologia HDR (High Dynamic Range) pode melhorar significativamente a qualidade visual dos jogos. Ele oferece um contraste mais alto, maior gama de cores e uma imagem mais brilhante.

5. Conectividade

Verifique se a TV tem as portas necessárias para seus consoles ou PC. Certifique-se de que ela tenha portas HDMI suficientes e, se possível, verifique se há suporte para HDMI 2.1 para aproveitar a taxa de atualização mais alta.

Uma tela maior pode oferecer uma experiência muito mais imersiva (Imagem: Reprodução | LG)

6. Tamanho

Escolha um tamanho de tela que seja confortável para você jogar. Um tamanho maior de tela pode oferecer uma experiência imersiva, mas também pode ser desconfortável se você estiver muito próximo da tela.

7. Marca e modelo

Pesquise as marcas e modelos disponíveis. Verifique as avaliações on-line de outros jogadores e as especificações do produto para escolher o melhor modelo para as suas necessidades.

Ao considerar esses fatores, você estará melhor preparado para encontrar a TV certa para seus jogos e aproveitar uma experiência imersiva e satisfatória.

Por Douglas Martinez – Editora Europa