7 exercícios físicos para fazer em casa durante o outono

É importante não deixar de praticar atividades físicas mesmo com a queda de temperatura

Se a chegada do outono dificulta a ida à academia, fazer exercícios em casa é uma boa opção Imagem: Nebojsa Tatomirov | Shutterstock)

O outono, estação marcada por temperaturas mais amenas, pode desmotivar a prática de atividades físicas e a frequência na academia. No entanto, é fundamental não interromper o hábito de se exercitar. Para isso, deve-se encontrar maneiras de se manter ativo, como fazer exercícios em casa. Isso melhora a saúde física, o humor e a disposição, combatendo os efeitos do clima mais frio e contribuindo para o bem-estar geral.

“A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Por isso, a seguir, confira 7 exercícios físicos que podem ser feitos em casa!

1. Agachamento

O agachamento fortalece os músculos das pernas e do glúteo Imagem: fizkes | Shutterstock

O agachamento é um exercício eficaz para fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos. Com os pés na largura dos ombros, abaixe o corpo, mantendo a cabeça erguida e as costas retas, olhando para frente, fazendo o movimento de sentar em uma cadeira imaginária. O ideal é fazer uma série de 10 a 15 repetições para começar e ir adequando ao nível de condicionamento físico.

Quando praticado da maneira correta, há a estabilização do core para proteger a coluna, o que torna o agachamento um exercício completo. “Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia”, esclarece Dr. Davi Gusmão, ortopedista e especialista em quadril.

A flexão de braço exercita diversos músculos do corpo, principalmente os do peito, dos braços e ombros Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock

2. Flexão de braço

As flexões de braço exercitam diversos músculos do corpo, principalmente os do peito, dos braços e ombros. Comece deitado de bruços no chão com as mãos apoiadas no chão e empurre o corpo para cima se mantendo reto e com os músculos abdominais contraídos. Comece com 3 séries de 8 a 12 repetições e ajuste conforme o nível de condicionamento físico.

O abdominal fortalece o abdômen e traz estabilidade ao tronco Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock

3. Abdominal

Esses exercícios ajudam a fortalecer os músculos abdominais e melhorar a estabilidade do tronco. Para realizá-los, deite-se de costas no chão, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. Coloque as mãos atrás da cabeça, sem fazer força no pescoço, e contraia os músculos do abdômen. Em seguida, levante os ombros do chão, mantendo as costas pressionadas ao chão. Comece com 3 séries de 10 a 15 repetições.

Benjamin Apter, médico especialista em medicina esportiva, explica que a constância de exercícios é ideal para ter resultado. “Podemos, então, treinar a musculatura abdominal cinco vezes por semana, dando ênfase aos músculos oblíquos e reto em dias alternados”.

A prancha é um exercício intenso e fortalece os músculos abdominais, lombares e glúteos Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

4. Prancha

A prancha é um exercício intenso que fortalece os músculos abdominais, lombares e glúteos. Inicie deitado de bruços no chão, elevando o corpo com apoio nos antebraços e nos dedos dos pés, mantendo uma linha reta do calcanhar até a cabeça, enquanto os músculos abdominais e glúteos permanecem contraídos. Recomenda-se começar com períodos curtos de 30 segundos a 1 minuto e, gradualmente, aumentar o tempo para desenvolver força e resistência.

A bicicleta no ar fortalece os músculos abdominais e oblíquos Imagem: Ground Picture | Shutterstock

5. Bicicleta no ar

Realizar esse exercício fortalece os músculos abdominais e oblíquos. Para executá-lo, deite-se no chão com as mãos atrás da cabeça e as pernas em um ângulo de 90 graus com o tronco. Flexione os joelhos e simule o movimento de pedalar uma bicicleta. Ao mesmo tempo, gire o tronco e os ombros em direção ao joelho que se aproxima do peito. O ideal é fazer 3 séries de 15 a 20 repetições para cada perna.

“Os melhores exercícios são aqueles que trabalham o tronco. A musculatura abdominal tem grandes grupos musculares que devem ser trabalhados: músculo reto abdominal (porção superior e inferior), músculos oblíquos do lado direito e do lado esquerdo”, esclarece Benjamin Apter.

Fazer polichinelos melhora a resistência cardiovascular Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

6. Polichinelos

Este exercício melhora a resistência cardiovascular e trabalha os músculos das pernas, dos ombros, braços e do core. Para realizá-lo, comece em pé, mantendo os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo. Em seguida, dê um salto para cima enquanto abre os braços e move as pernas para os lados. No início, é recomendável fazer 3 séries de 30 segundos a 1 minuto.

Pular corda é um ótimo exercício de cardio e movimenta o corpo todo Imagem: Undrey | Shutterstock

7. Pular corda

Pular corda é um exercício cardiovascular e aeróbico que eleva a frequência cardíaca e promove a saúde do coração; aumenta a resistência corporal, melhora a agilidade e fortalece os músculos de todo o corpo. Para praticá-lo corretamente, escolha uma corda com o tamanho adequado (as alças devem alcançar a altura dos ombros quando você pisa no meio dela). Comece com saltos pequenos e gradualmente aumente o ritmo. No início, é recomendável fazer séries de 30 segundos a 1 minuto.

Segundo personal trainer Ângela Steck, pular corda é uma das atividades aeróbicas mais completas e eficientes para nosso organismo. “Isso sem falar que é uma atividade que pode ser realizada em qualquer lugar, o custo é baixíssimo e o acessório ocupa pouco espaço, podendo ser levado para qualquer lugar”, explica.