7 raças de cachorro grandes e pretas 

Conheça cães imponentes, elegantes e cheios de personalidade que conquistam admiradores ao redor do mundo

Além da beleza, essas raças se destacam pela lealdade e pelo instinto protetor Imagem: Anna Ciesielska | Shutterstock

Os cães estão entre os animais de estimação mais populares do mundo, com uma enorme diversidade de raças que variam em tamanho, aparência e comportamento. Entre tantas opções, algumas chamam atenção por características marcantes, como o porte grande e a pelagem escura, que transmitem elegância, imponência e até um ar de mistério.

As raças de cachorro grandes e pretas, além da beleza, costumam ter personalidades fortes, sendo muitas vezes associadas à proteção, lealdade e companheirismo. No entanto, cada uma possui particularidades que devem ser consideradas pelos tutores antes da escolha.

A seguir, confira algumas raças que se destacam por essas características!

1. Labrador retriever

Popular, sociável e inteligente, o labrador retriever se destaca pelo temperamento equilibrado e pela forte conexão com a família Imagem: JW.photography31 | Shutterstock

O labrador retriever é uma das raças mais populares do mundo, originária do Canadá. Apesar de existirem em outras cores, a variação preta é bastante conhecida e admirada. Trata-se de um cão de grande porte, com corpo robusto, musculoso e pelagem curta e densa. É extremamente sociável, amigável e inteligente, sendo muito utilizado como cão-guia e em atividades de resgate. Seu comportamento equilibrado faz com que seja ideal para famílias, incluindo aquelas com crianças.

2. Rottweiler

O rottweiler é um cão leal e protetor que, quando bem socializado, revela um temperamento equilibrado e afetuoso Imagem: KL Yeam | Shutterstock

Originário da Alemanha, o rottweiler é um cão de grande porte conhecido por sua força e presença marcante. Sua pelagem é predominantemente preta com marcações em tons de marrom. Possui corpo forte, musculoso e muito resistente. É um excelente cão de guarda, extremamente leal e protetor com a família. Apesar da fama de agressivo, quando bem socializado, apresenta comportamento equilibrado e afetuoso.

3. Terra nova

Gigante e imponente, o terra nova combina força e habilidade na água com um temperamento dócil, paciente e surpreendentemente gentil Imagem: Madeeva_11 | Shutterstock

O terra nova tem origem no Canadá e é um dos cães gigantes mais impressionantes. Sua pelagem preta, longa e densa ajuda a protegê-lo do frio e da água. É um cão muito grande, forte e com habilidade natural para nadar, sendo historicamente utilizado em resgates aquáticos. Apesar do tamanho, possui temperamento dócil, gentil e extremamente paciente, sendo conhecido como um “gigante gentil”.

4. Cane corso

O cane corso é um guardião leal e protetor que exige um tutor experiente e uma boa base de treinamento e socialização Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock

De origem italiana, o cane corso é um cão de grande porte com aparência imponente e musculosa. Sua pelagem é curta e pode ser preta, entre outras cores. É conhecido por ser um excelente guardião, com instinto protetor bastante desenvolvido. Ao mesmo tempo, é muito leal e apegado à família. Possui comportamento equilibrado, mas exige um tutor experiente, capaz de oferecer treinamento adequado e socialização desde cedo.

5. Doberman

Elegante e ágil, o doberman é um cão inteligente, leal e protetor, que também se destaca pelo vínculo próximo e afetuoso com a família Imagem: JELIZAVETA KARAKAJA | Shutterstock

O doberman, originário da Alemanha, é um cão elegante, atlético e muito inteligente. Sua pelagem curta e brilhante geralmente é preta com marcações em marrom. É conhecido por sua agilidade, velocidade e grande capacidade de aprendizado. Trata-se de um cachorro leal, vigilante e protetor, sendo muito utilizado como cão de guarda. Ao mesmo tempo, é carinhoso com o tutor e gosta de estar próximo da família.

6. Pastor alemão

O pastor alemão se destaca pela inteligência, obediência e lealdade Imagem: LightTheurgist | Shutterstock

Embora o pastor alemão seja mais conhecido pela pelagem bicolor, a variação totalmente preta também existe e chama bastante atenção. Originário da Alemanha, é um cão de grande porte, forte e extremamente inteligente. Muito utilizado em trabalhos policiais e de resgate, possui alto nível de obediência e capacidade de aprendizado. É leal, protetor e bastante ligado ao tutor. Necessita de estímulos físicos e mentais constantes para manter o equilíbrio emocional.

7. Schnauzer gigante

Ativo e determinado, o schnauzer gigante se destaca pelo instinto protetor, inteligência e personalidade firme Imagem: Aleksa Ester | Shutterstock

O schnauzer gigante tem origem na Alemanha e é a maior variação da raça. Sua pelagem preta é densa e áspera, formando uma aparência marcante com barba e sobrancelhas características. É um cão de grande porte, muito ativo e com forte instinto de proteção. Inteligente e determinado, responde bem ao treinamento, mas precisa de um tutor que saiba lidar com sua energia e personalidade firme. É ideal para quem busca um cão vigilante e companheiro.