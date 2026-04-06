7 raças de cachorro grandes e pretas
Conheça cães imponentes, elegantes e cheios de personalidade que conquistam admiradores ao redor do mundo
Os cães estão entre os animais de estimação mais populares do mundo, com uma enorme diversidade de raças que variam em tamanho, aparência e comportamento. Entre tantas opções, algumas chamam atenção por características marcantes, como o porte grande e a pelagem escura, que transmitem elegância, imponência e até um ar de mistério.
As raças de cachorro grandes e pretas, além da beleza, costumam ter personalidades fortes, sendo muitas vezes associadas à proteção, lealdade e companheirismo. No entanto, cada uma possui particularidades que devem ser consideradas pelos tutores antes da escolha.
A seguir, confira algumas raças que se destacam por essas características!
1. Labrador retriever
O labrador retriever é uma das raças mais populares do mundo, originária do Canadá. Apesar de existirem em outras cores, a variação preta é bastante conhecida e admirada. Trata-se de um cão de grande porte, com corpo robusto, musculoso e pelagem curta e densa. É extremamente sociável, amigável e inteligente, sendo muito utilizado como cão-guia e em atividades de resgate. Seu comportamento equilibrado faz com que seja ideal para famílias, incluindo aquelas com crianças.
2. Rottweiler
Originário da Alemanha, o rottweiler é um cão de grande porte conhecido por sua força e presença marcante. Sua pelagem é predominantemente preta com marcações em tons de marrom. Possui corpo forte, musculoso e muito resistente. É um excelente cão de guarda, extremamente leal e protetor com a família. Apesar da fama de agressivo, quando bem socializado, apresenta comportamento equilibrado e afetuoso.
3. Terra nova
O terra nova tem origem no Canadá e é um dos cães gigantes mais impressionantes. Sua pelagem preta, longa e densa ajuda a protegê-lo do frio e da água. É um cão muito grande, forte e com habilidade natural para nadar, sendo historicamente utilizado em resgates aquáticos. Apesar do tamanho, possui temperamento dócil, gentil e extremamente paciente, sendo conhecido como um “gigante gentil”.
4. Cane corso
De origem italiana, o cane corso é um cão de grande porte com aparência imponente e musculosa. Sua pelagem é curta e pode ser preta, entre outras cores. É conhecido por ser um excelente guardião, com instinto protetor bastante desenvolvido. Ao mesmo tempo, é muito leal e apegado à família. Possui comportamento equilibrado, mas exige um tutor experiente, capaz de oferecer treinamento adequado e socialização desde cedo.
5. Doberman
O doberman, originário da Alemanha, é um cão elegante, atlético e muito inteligente. Sua pelagem curta e brilhante geralmente é preta com marcações em marrom. É conhecido por sua agilidade, velocidade e grande capacidade de aprendizado. Trata-se de um cachorro leal, vigilante e protetor, sendo muito utilizado como cão de guarda. Ao mesmo tempo, é carinhoso com o tutor e gosta de estar próximo da família.
6. Pastor alemão
Embora o pastor alemão seja mais conhecido pela pelagem bicolor, a variação totalmente preta também existe e chama bastante atenção. Originário da Alemanha, é um cão de grande porte, forte e extremamente inteligente. Muito utilizado em trabalhos policiais e de resgate, possui alto nível de obediência e capacidade de aprendizado. É leal, protetor e bastante ligado ao tutor. Necessita de estímulos físicos e mentais constantes para manter o equilíbrio emocional.
7. Schnauzer gigante
O schnauzer gigante tem origem na Alemanha e é a maior variação da raça. Sua pelagem preta é densa e áspera, formando uma aparência marcante com barba e sobrancelhas características. É um cão de grande porte, muito ativo e com forte instinto de proteção. Inteligente e determinado, responde bem ao treinamento, mas precisa de um tutor que saiba lidar com sua energia e personalidade firme. É ideal para quem busca um cão vigilante e companheiro.
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