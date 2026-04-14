8 curiosidades sobre a forma de dormir e o sono dos animais na natureza 

Conheça hábitos surpreendentes que mostram como diferentes espécies descansam para sobreviver em ambientes desafiadores

Ao longo da evolução, os animais desenvolveram estratégias únicas de descanso Imagem: Anna segeren | Shutterstock

O sono é um processo essencial para a saúde e o equilíbrio do organismo, tanto para os humanos quanto para os animais. Na natureza, dormir não é apenas uma necessidade biológica, mas também uma estratégia de sobrevivência, já que muitos animais precisam descansar sem se tornarem presas fáceis para predadores.

Ao longo da evolução, diferentes espécies desenvolveram formas únicas de dormir, adaptadas ao seu habitat, estilo de vida e necessidades. Algumas dormem por poucos minutos, outras passam horas em repouso profundo, enquanto há aquelas que conseguem descansar com apenas metade do cérebro.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre a forma de dormir e o sono dos animais na natureza!

1. Golfinhos dormem com metade do cérebro

Os golfinhos possuem um tipo de sono chamado uni-hemisférico, no qual apenas metade do cérebro descansa enquanto a outra permanece ativa. Isso permite que eles continuem nadando e subam à superfície para respirar. Essa adaptação é fundamental para a sobrevivência, já que, diferentemente dos humanos, eles não respiram automaticamente. Além disso, manter um lado do cérebro alerta ajuda a perceber possíveis ameaças no ambiente marinho.

2. Cavalos podem dormir em pé

Os cavalos conseguem dormir em pé graças a um sistema especial nas pernas que trava suas articulações. Isso permite que eles descansem sem gastar muita energia e estejam prontos para fugir rapidamente de predadores. Apesar disso, eles também precisam de momentos de sono profundo deitados, ainda que por pouco tempo. Esse comportamento é comum em animais de grande porte que vivem em áreas abertas.

3. Girafas dormem pouquíssimo

As girafas são conhecidas por dormir muito pouco, geralmente entre 30 minutos e 2 horas por dia. Esse tempo reduzido está ligado à necessidade constante de vigilância contra predadores, como leões. Quando dormem profundamente, costumam deitar e curvar o pescoço sobre o corpo, mas fazem isso por períodos muito curtos. A maior parte do descanso acontece em cochilos rápidos.

Os morcegos passam a maior parte do dia dormindo de cabeça para baixo, um hábito que ajuda a economizar energia e garante mais eficiência na vida noturna Imagem: Roni – Mawardi | Shutterstock

4. Morcegos passam grande parte do dia dormindo

Os morcegos podem dormir até 20 horas por dia, sendo considerados um dos animais que mais descansam. Eles costumam dormir de cabeça para baixo, o que facilita a fuga rápida em caso de perigo. Esse longo período de sono está relacionado ao fato de serem animais noturnos, ativos principalmente durante a noite. Além disso, o metabolismo energético deles favorece o descanso prolongado. Esse hábito ajuda a conservar energia para a caça noturna.

5. Aves podem dormir durante o voo

Algumas espécies de aves conseguem dormir enquanto estão voando, especialmente durante longas migrações. Elas utilizam o sono uni-hemisférico, semelhante ao dos golfinhos, mantendo um lado do cérebro alerta. Isso permite que continuem voando e evitem colisões ou ataques. Esse tipo de adaptação é essencial para percorrer grandes distâncias sem precisar parar.

6. Leões passam a maior parte do tempo dormindo

Os leões podem dormir de 16 a 20 horas por dia, principalmente após se alimentarem. Esse comportamento está relacionado ao alto gasto de energia durante a caça. Como não caçam todos os dias, precisam conservar a disposição sempre que possível. O descanso prolongado também ajuda na recuperação muscular.

7. Elefantes dormem pouco e em diferentes posições

Os elefantes dormem, em média, de 2 a 4 horas por dia e podem alternar entre dormir em pé e deitados. Em ambientes mais seguros, como áreas protegidas, eles tendem a deitar com mais frequência. Na natureza, preferem dormir em pé para reagir rapidamente a ameaças. Esse comportamento varia conforme o nível de risco do ambiente.

8. Polvos podem ter um sono semelhante ao REM

Conforme o estudo “Wake-like skin patterning and neural activity during octopus sleep”, pesquisadores do Okinawa Institute of Science and Technology (OIST), em colaboração com a Universidade de Washington, e publicado na revista Nature, assim como os humanos, os polvos alternam entre dois estágios de sono: um tranquilo e um ativo que se assemelha ao sono REM (movimento rápido dos olhos) em mamíferos.