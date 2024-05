8 momentos inesquecíveis na carreira da Madonna

Relembre alguns fatos marcantes da trajetória da artista que a tornaram a rainha do pop

Aos 40 anos de carreira, Madonna é referência para gerações Imagem: A.PAES | Shutterstock)

Ao longo dos seus 40 anos de carreira, a cantora Madonna protagonizou uma série de momentos que marcaram a história da música. E, seja dentro dos palcos ou fora deles, são incontáveis os feitos para serem celebrados, como indica a mais recente tour da artista “The Celebration”, que revisita alguns de seus maiores sucessos.

Pensando nisso, selecionamos 8 momentos marcantes na trajetória da rainha do pop que a moldaram como uma figura lendária. Confira!

1. Primeira cantora a expor o corpo em uma performance

Em 1984, Madonna apresentou “Like a Virgin”, canção que faz referência a uma virgem ser tocada pela primeira vez – no MTV Video Music Awards – e causou polêmica ao aparecer de bustiê e uma fivela com os dizeres “BOY TOY” (brinquedo de menino).

Não obstante, a calcinha da cantora também acabou aparecendo, o que não era comum. O burburinho foi tanto que seu empresário da época chegou a declarar que a sua carreira havia terminado. Porém, as avaliações do VMA foram boas e, de lá para cá, vários artistas tentaram aparecer com algo do tipo.

2. Apoio à comunidade LGBT

Nos anos de 1990, o HIV era pouco conhecido e muito associado à comunidade LGBTQIAPN+, que sofria com manifestações contra a sua orientação. Para apoiar essa população e levar informação, a artista lançou o disco “Like A Prayer”, que, junto da versão física e o encarte das letras, tinha um cartão com informações sobre a doença.

3. Luta pela sexualidade feminina

Durante a sua carreira, a rainha do pop levantou várias bandeiras, entre elas, o direito de as mulheres falarem abertamente sobre sexualidade. Tanto que, em 1992, ela lançou o disco “Erotica” e o livro fotográfico “Sex”, que fala justamente sobre romper tabus sexuais e mostra a cantora em fotos sensuais, respectivamente.

Madonna foi pioneira na moda com sutiã cônico Imagem: Grey82 | Shutterstock

4. Sutiã cônico

O sutiã cônico é uma tendência que conquistou as famosas, porém o que muitos não sabem é que quem deu origem a esse item foi a rainha do pop. Para a turnê de “Blond Ambition”, Madonna pediu ao estilista francês Jean Paul Gaultier – em uma carta expressando toda a sua admiração – que criasse todos os figurinos da tour. Em resposta, o profissional criou visuais incríveis que são referências até hoje.

5. Polêmico beijo triplo

No VMA de 2003, a cantora protagonizou mais um dos icônicos momentos que entraria para história de sua carreira. Desta vez, ela deu um beijo triplo com Britney Spears e Christina Aguilera, que foi um dos episódios mais comentados da apresentação.

6. Espetáculo no Super Bowl

Em 2012, Madonna performou no Super Bowl e levou até quem não é fã da artista à loucura. A apresentação foi uma das mais comentadas na época e contou com uma megaprodução, que incluía desde palco pirotécnico até a colaboração de artistas do Cirque Du Soleil. Neste dia, também foi registrada a polêmica imagem da cantora M.I.A mostrando o dedo do meio para o público, criticada posteriormente pela rainha do pop.

7. Apelo por legislações mais seguras nos EUA

Mesmo depois de quebrar tantas barreiras, a artista continua lutando por melhorias sociais. Em 2019, ela lançou o clipe “God Control”, do álbum “Madame X”, que tem mensagens de apoio ao movimento para restringir o uso de armas nos Estados Unidos. O vídeo também conta com imagens que simulam um tiroteio em uma boate e fotos que ilustram o uso de armas por crianças.

8. Feat. com a Anitta

Ainda no álbum “Madame X”, a rainha do pop fez uma das colaborações que declarou de vez o seu amor pelo Brasil. Na música “Faz Gostoso”, ela escolheu a cantora Anitta para compartilhar os vocais e trazer uma versão de funk à música.