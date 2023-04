9 estilos de tatuagem para você descobrir qual combina com a sua personalidade

Conheça os tipos de desenhos e as técnicas usadas em cada um

Existem vários estilos de tattoo que podem se encaixar com a sua personalidade Imagem: FXQuadro | Freepik

Assim como na moda, nos filmes e nas músicas, a tatuagem também tem estilos para agradar a todos os gostos. O universo da tatuagem é muito amplo e está sempre mostrando novos artistas, experimentando formas de representação cada vez mais impressionantes e criando estilos de desenho. O tatuador Caio Garcia, fala sobre as diferenças de cada um deles.

Old School

Esse é um dos primeiros estilos de tatuagem criados no mundo. Os desenhos são feitos no estilo pin ups. Os mais usados são sereias, corações, fitas, âncoras, rosas, estrelas náuticas e outros desenhos clássicos. O contorno costuma ser mais grosso e simples, e as cores são bem vivas, com leves sombreados às vezes.

New School

Esse estilo é um aprimoramento do Old School, também composto por cores vivas. Uma das diferenças encontradas entre eles é que New School tem um estilo mais urbano, remetendo ao grafite e à arte de rua. Os traços são mais grossos, e os desenhos lembram cartoons.

Aquarela

“Trabalho com cores geralmente bem aguadas, dando a impressão de estarem escorrendo do desenho”, ilustra Caio. Esse estilo é bem recente e completamente diferente de qualquer outro. São desenhos feitos com formas e técnicas que lembram aquarela e pintura. O uso das cores na pele é totalmente diferenciado. Entretanto, alguns tatuadores afirmam que, normalmente, trabalhos com pouco ou nenhum preto e sem traços de contorno acabam desbotando com mais facilidade.

Tribal

O tribal é um dos estilos mais populares e, como o próprio nome já indica, ele é originário das tribos indígenas e traz símbolos que representam as culturas norte-americanas, maias, incas, astecas, geométricas ou abstratas, entre outras. É feito com desenhos em preto ou coloridos, com formas fortes e delineadas.

O realismo é muito utilizado por quem deseja um desenho mais próximo do real (Imagem: FXQuadro | Freepik)

Realismo

“Trabalhos que realmente se aproximam do real, como reprodução de imagem de rostos”, explica o tatuador do estúdio Santa Rosa. Esse tipo de tattoo tem muitos sombreados e traços complexos. O realismo é muito usado por quem quer tatuar fotos, figuras humanas ou animais com exatidão. Ou seja, é a reprodução mais fiel de uma foto ou imagem.

Oriental

“Trabalho com fundo geralmente em preto e sombra e elementos principais em colorido”, evidencia. Os desenhos no estilo oriental costumam ser exuberantes, com muitas cores e significados da cultura japonesa ou chinesa. Os desenhos mais populares no estilo oriental são dragões, carpas, gueixas, fênix, flores e kanjis – ideogramas japoneses.

Maori

“Formas e símbolos indígenas, com diferentes significados”, resume Caio. Esse estilo é originário de uma tribo da Nova Zelândia que possui o mesmo nome. São muitos os tipos de desenhos da tatuagem maori, cada um representa um sentimento ou uma característica diferente. Geralmente, as tatuagens são grandes, ocupando boa parte da área do corpo escolhida.

Dots to line

“Trabalho feito normalmente por pontos e traços”, segundo Caio. Os traços são bem geométricos, com formas retas e linhas firmes formando as imagens.

Pontilhismo

“Trabalho feito a partir de pontos, formando um desenho ou uma mandala”, aponta o profissional. O estilo é considerado muito moderno. Também inspirada em uma técnica de pintura em tela, a tatuagem em pontilhismo é geralmente feita em formas geométricas, simetria e tinta preta. Possui traços abstratos, com sombreado e profundidade.