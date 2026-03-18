9 livros para celebrar a infância

Conheça histórias que lembram como crescer também é descobrir o mundo

A seleção reúne livros que acolhem, provocam e encantam, transformando cada descoberta da infância em uma experiência inesquecível Imagem: Kovtun Dmitriy | Shutterstock

Nos primeiros anos de vida surgem as perguntas inesperadas, as descobertas que parecem enormes e as lembranças que vão ficar guardadas na memória por muito tempo. O Dia Mundial da Infância, celebrado em 21 de março, pede um olhar mais carinhoso para essa fase em que tudo ainda está sendo aprendido e experimentado.

Os livros têm um lugar especial nesse percurso. Eles apresentam novos pontos de vista, aproximam as crianças de sentimentos e situações diferentes e transformam pequenas curiosidades em grandes aventuras. Muitas vezes, é ali que surgem risadas, dúvidas e conversas que continuam quando as páginas acabam.

Os nove títulos desta seleção percorrem caminhos variados. Há mistério, amizade, coragem diante do desconhecido, jogos de linguagem e até ensinamentos sobre como encontrar o próprio lugar. Juntos, eles lembram as infinitas possibilidades que a leitura oferece para explorar o mundo.

1. Cada som um tom



Na obra “Cada som um tom”, os ruídos do cotidiano viram uma brincadeira cheia de descobertas e imaginação Imagem: Divulgação | Cortez Editora

O escritor Eraldo Miranda transforma os barulhos do cotidiano em uma divertida brincadeira de descoberta. Pensado para a primeira infância, o livro publicado pela Cortez Editora convida crianças e adultos a explorar juntos os sons do mundo, associando imagens, onomatopeias e imaginação em uma experiência de escuta e curiosidade.

2. Na floresta, um cachorro

Em “Na floresta, um cachorro”, a curiosidade dos animais conduz uma história divertida repleta de pistas e surpresas Imagem: Divulgação | VR Editora

Em uma manhã na floresta, um cachorro dorme tranquilamente em uma árvore, despertando a curiosidade dos animais ao redor. Enquanto a águia, a serpente e outros habitantes tentam entender o que ele faz ali, a história se repete e ganha novos elementos até revelar uma divertida surpresa. Com texto de Yuri de Francco e ilustrações de Marcelo Tolentino, o livro da VR Editora convida crianças a observar, rir, procurar pistas nas imagens, além de ampliar o vocabulário.

3. Kabbalah Kids: guia prático para todas as idades

No livro “Kabbalah Kids: guia prático para todas as idades”, valores como empatia e respeito são apresentados de forma acessível e reflexiva Imagem: Divulgação | Hanoi Editora

Inspirada nos ensinamentos da Kabbalah, tradição milenar do judaísmo voltada à reflexão sobre a vida e as atitudes humanas, a publicação da Hanoi Editora propõe um guia prático de convivência respeitosa e inclusiva. Escrita e ilustrada pelo artista natural Marcos Goes, a obra incentiva desde cedo valores como empatia, diversidade, amor-próprio e autoconhecimento, convidando crianças a refletirem sobre sua relação com o mundo e com as pessoas.

4. Quando você chegou…

Em “Quando você chegou…”, o afeto guia uma narrativa delicada sobre a construção dos laços familiares Imagem: Divulgação | VR Editora

Uma narrativa sensível sobre o momento em que uma criança passa a fazer parte de uma família. Com linguagem simples e afetuosa, a história acompanha os primeiros encontros, a adaptação e a criação de novas tradições, mostrando que o amor constrói os laços mais fortes. Escrita por Harriet Evans e ilustrada por Nia Tudor, esta obra da VR Editora celebra o pertencimento e apresenta a adoção às crianças com delicadeza e acolhimento.

5. A corujinha que tinha medo do escuro

Ao longo de “A corujinha que tinha medo do escuro”, a pequena Lili embarca em uma jornada para enfrentar seus próprios medos Imagem: Divulgação | Mundo Cristão

Depois de se machucar ao cair de uma árvore, a corujinha Lili passa a ter medo da noite. Na tentativa de fugir do escuro, ela parte ao lado de Ratito, seu fiel amigo, em uma aventura cheia de surpresas para descobrir um local onde o sol nunca se apaga. A obra de Maria A. Martin, publicada pela Editora Mundo Cristão, acompanha essa jornada sensível sobre coragem para enfrentar medos e encontrar seu lugar no mundo.

6. O Supercão Caramelo

No livro “O Supercão Caramelo”, um cachorro comum descobre poderes extraordinários e assume a missão de proteger sua cidade Imagem: Divulgação | Thiago Yashiki

Fred é um animal curioso que, durante um passeio, pulou a cerca de uma área perigosa e farejou um estranho pó azul. Naquela mesma noite, percebeu que algo estava diferente, porque conseguia correr mais rápido e até voar. Assim, colocou uma máscara e uma capa para esconder sua identidade e decidiu que protegeria a população da sua cidade. Este livro, escrito por Thiago Yashiki, é uma aventura divertida, afetuosa e reflexiva para entreter as famílias e celebrar o cachorro caramelo como um dos símbolos brasileiros.

7. A incrível menina amarela

Na obra “A incrível menina amarela”, uma protagonista única atravessa desafios enquanto aprende sobre amor e pertencimento Imagem: Divulgação | Le Savoldi

Amarela nasceu diferente — iluminada, brilhante e impossível de ignorar. Em um vale cinzento, onde ninguém enxergava cores nem sentimentos, ela cresce enfrentando rejeição, perdas e silêncios. Após a morte da mãe, descobre dois dons raros: amar mesmo sem ser amada e enxergar a alma das pessoas. A obra publicada por Le Savoldi é uma jornada profunda de autoconhecimento, que aborda temas como perda, solidão, amadurecimento e esperança.

8. A pedra da sabedoria

Em “A pedra da sabedoria”, o aprendizado ganha novos sentidos a partir do afeto e das experiências vividas Imagem: Divulgação | Ciranda na Escola

É preciso se despedir dos resultados rápidos e lembrar que o aprendizado nasce do amor. Nesse território afetivo, surge essa história sobre transformar dificuldades em descobertas encantadoras, publicada pela Ciranda na Escola. Escrito pelos autores Donaldo Buchweitz e Filipe Macedo, o livro é um chamado às crianças, pais e professores para revisitarem o verdadeiro sentido de aprender. Com os traços repletos de movimento de Leandro Mendes, as ilustrações reforçam a importância do brincar no processo do desenvolvimento infantil.

9. Alfabeto secreto

O livro “Alfabeto secreto” transforma letras e símbolos em um jogo criativo que estimula o raciocínio e a imaginação Imagem: Divulgação | Matrix Editora

Transformar figuras em letras vira uma divertida missão neste livro-caixinha da autora Lidiane Leite, que convida as crianças a descobrir palavras por meio de códigos. Ao relacionar símbolos com letras e montar novas combinações, os pequenos exercitam a imaginação e o raciocínio lógico. Publicado pela Matrix Editora, a obra estimula a alfabetização de forma lúdica e desenvolve a percepção visual e a criatividade.

Por Lorena Oliveira