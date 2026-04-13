Sonho de padaria caseiro: veja 3 receitas práticas e saborosas
Prepare versões clássicas e criativas em casa, de forma simples, sem abrir mão do sabor e da maciez original
Fofinhos, dourados e irresistíveis, assim são os sonhos de padaria — um doce popular que desperta memórias afetivas. Essa delícia tem origem no tradicional doce alemão Berliner Pfannkuchen (bolas de Berlim). A receita chegou ao Brasil com os imigrantes alemães, em meados do século XIX, e rapidamente conquistou o paladar por aqui.
Hoje, o sonho ganhou diversas versões que reinventam esse clássico sem perder o sabor e a maciez original. E o melhor: você pode preparar tudo em casa, de forma simples e com resultado de padaria. A seguir, confira algumas opções!
1. Sonho de padaria de creme
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de leite morno
- 1 colher de chá de fermento biológico seco
- 1 pitada de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para fritar
Creme e finalização
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 2 gemas de ovo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture o leite morno com o fermento biológico e o açúcar. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Adicione o ovo, a manteiga e o sal e misture. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e mexa até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove por 10 minutos, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de volume.
Após, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em discos médios. Disponha em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, cubra e deixe crescer por mais 30 minutos. Em seguida, em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os sonhos até ficarem dourados. Coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo e reserve.
Creme e finalização
Em uma panela, misture o leite, o açúcar, as gemas e o amido de milho. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Quando atingir uma consistência cremosa, desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Com a ajuda de uma faca, corte as laterais dos sonhos e recheie com o creme. Finalize polvilhando com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.
2. Sonho de padaria de frango
Ingredientes
Massa
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
- 4 gemas de ovos
- 1/4 de xícara de chá de manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de chá de sal
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 2 batatas inglesas cozidas, descascadas e amassadas
- 30 g de fermento biológico seco
- Óleo para fritar
Recheio
- 1 peito de frango
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/4 de cebola descascada e picada
- 250 g de requeijão cremoso
- Salsinha picada e sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Massa
Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento biológico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico e misture para envolver. Sove a massa por 10 minutos. Após, pegue pequenas porções com uma colher e modele no formato de bolinhas. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e frite os sonhos até ficarem dourados. Coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o peito de frango, o alho, a cebola, o sal e a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, retire o frango da panela e aguarde amornar. Desfie e disponha em um recipiente. Junte o requeijão, a salsinha e o sal e mexa para incorporar. Corte os sonhos ao meio e recheie-os. Sirva em seguida.
3. Sonho de padaria com doce de leite
Ingredientes
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de fermento biológico seco
- 200 ml de leite morno
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 ovos
- 1 pitada de sal
- Óleo para fritar
- 300 g de doce de leite (cremoso)
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o leite morno, o açúcar e o fermento. Deixe descansar por cerca de 5 a 10 minutos até formar uma espuma na superfície. Adicione os ovos, a manteiga e o sal. Misture bem. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove a massa por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Se necessário, polvilhe um pouco de farinha, mas evite deixar a massa pesada. Cubra a massa com um pano e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.
Abra a massa com um rolo até atingir cerca de 1 cm de espessura. Corte círculos com um copo ou cortador e coloque em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Deixe descansar por mais 20 a 30 minutos. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os sonhos até ficarem dourados. Retire e coloque sobre papel-toalha para absorver o excesso de óleo.
Com os sonhos já frios ou mornos, faça um corte lateral e recheie com doce de leite usando uma colher ou saco de confeitar. Polvilhe os sonhos com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.
