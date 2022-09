‘A Fazenda 14’: veja quais procedimentos estéticos os peões já fizeram

Métodos realizados pelos famosos estão entre os mais buscados pelo público

Busca por procedimentos estéticos cresce com a influência dos famosos Imagem: Reprodução Instagram @tiagoramoss, @dra.deolanebezerra e @moranguinhoreal

Agora é fogo no feno! A 14ª edição de ‘A Fazenda’ está no ar na Record TV. A temporada conta com um elenco de peso, com Deolane Bezerra, Tati Zaqui, Kerline Cardoso, entre outros. Antes do confinamento, diversos participantes passaram por cirurgias plásticas, incluindo a famosa lipo e a harmonização facial.

De acordo com o Dr. Luiz Haroldo Pereira, especialista em cirurgia corporal e facial, a visibilidade que grandes celebridades têm nos programas de TV, influencia o público a querer fazer intervenções estéticas.

“Sempre que estreia um novo reality, recebo pessoas no consultório mostrando fotos dos participantes e falando que querem um corpo assim. Porém, cada caso é um caso, são biotipos diferentes, e isso precisa ser levado em consideração. É impossível ficar igual a alguém.” Por isso, o especialista cita quais técnicas os participantes já fizeram e os cuidados necessários antes de realizar cada uma delas. Confira!

Deolane Bezerra

Os procedimentos estéticos realizados pela a advogada estão entre os que mais chamaram a atenção do público. Deolane Bezerra passou por lipoaspiração duas vezes, colocou silicone, fez preenchimento labial e colocou hidrogel no bumbum. Mas, segundo o profissional, é necessário ter cautela ao realizar tantos procedimentos ao mesmo tempo.

“Precisamos ter cuidado, algumas cirurgias podem ser feitas juntas sem problemas. Mais de duas já não é indicado, pode trazer diversos riscos ao paciente. É sempre importante fazer todos os exames pedidos e escolher um bom cirurgião, não alguém que promete algo que não pode cumprir. Nesse caso, o hidrogel já não é tão usado. Hoje em dia é feito o enxerto de gordura, que é mais seguro e eficaz”, explica o médico.

Ellen Cardoso

Também conhecida como ‘Mulher Moranguinho’ a participante fez harmonização facial, bichectomia e lipo de papada. Enquanto as influenciadoras digitais Tati Zaqui e Deborah Albuquerque colocaram prótese nos seios. Segundo o médico, esses procedimentos precisam ser muito bem pensados pelo paciente.

“Reverter cirurgias é algo muito complicado, principalmente na face. Algumas vezes conseguimos resolver a harmonização facial e a bichectomia, mas com o silicone é mais desafiador. Em alguns casos, não tem como voltar ao normal, só com cirurgias graves e agressivas, podendo trazer riscos”, conta o Dr. Luiz Haroldo Pereira.

Tiago Ramos passou por harmonização facial (Imagem: Reprodução Instagram @tiagoramoss

Tiago Ramos

Os tratamentos estéticos chegaram com força no meio masculino. O que pode ser visto entre as celebridades, por exemplo, Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar. O influenciador passou por uma harmonização facial, mudando a mandíbula e o queixo.

“Homens sempre foram vaidosos, mas agora vemos eles indo atrás de procedimentos estéticos cada vez mais. Os consultórios estão cheios de homens que estão buscando mudar a aparência, e acredito que a difusão das redes sociais tem grande influência nisso. Eles veem famosos como o Tiago com a mandíbula mais marcada e o rosto mais harmônico e querem isso também”, diz o cirurgião.

A influência dos famosos na busca por procedimentos estéticos

Conforme explica o especialista em cirurgia corporal, a Lipo HD está entre os procedimentos mais procurados pelo público. “A cirurgia mais pedida entre as mulheres é a lipoaspiração e o silicone. Depois que várias celebridades de reality shows passaram a fazer Lipo HD, essa também passou a ser muito procurada pelos dois sexos. Homens começaram a desejar a ‘barriga tanquinho’ dos participantes de reality e um rosto mais marcado com a mandíbula, que dá um ar mais masculino e forte”, finaliza o profissional.